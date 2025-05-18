Türkiye'yi kavuracak sıcak dalgası geliyor!

Yurt genelinde hafta ortasından itibaren sıcaklıklar artacak ve mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Son değerlendirmelere göre, yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde, salı günü ise Karadeniz Bölgesi'nin batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ağrı'da yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlı Hava ve Sıcaklık Tahminleri

Yağışlı havanın çarşamba günü sadece Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda etkili olacağı belirtildi. Yurdun iç ve batı kesimlerinde önümüzdeki hafta boyunca yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklıklarının yarın ve salı günü mevsim normalleri civarında seyredeceği, çarşamba günü ise Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, perşembeden itibaren ise tüm yurtta sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak. Önümüzdeki hafta boyunca batı kesimlerinde önemli yağış yok, az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

3 Büyükşehirde Hava Durumu

Ankara: Hafta boyunca yağış beklenmiyor, az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar çarşambadan sonra 27-28 dereceye kadar çıkacak.

Hafta boyunca yağış beklenmiyor, az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar çarşambadan sonra kadar çıkacak. İstanbul: Yağış beklenmiyor, parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar 27 dereceye kadar çıkacak.

Yağış beklenmiyor, parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar kadar çıkacak. İzmir: Az bulutlu hava etkili olacak, sıcaklıklar hafta boyunca 29-30 derece civarında seyredecek.



