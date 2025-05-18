İsrail, Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail, Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
Hafta içi kaymakam, hafta sonu turizm rehberi
Hafta içi kaymakam, hafta sonu turizm rehberi
Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede
Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede
Hazine Bakanlığı: Londra'daki iddialar asılsız ve gerçek dışı
Hazine Bakanlığı: Londra'daki iddialar asılsız ve gerçek dışı
Yasa dışı bahiste korkutan artış: Ev kadınları bile dahil!
Yasa dışı bahiste korkutan artış: Ev kadınları bile dahil!
Türkiye'yi kavuracak sıcak dalgası geliyor!
Türkiye'yi kavuracak sıcak dalgası geliyor!
Alışveriş fişlerindeki gizli tehlike: Sağlığınız riskte!
Alışveriş fişlerindeki gizli tehlike: Sağlığınız riskte!
Özel Okullarda 403 Öğrencinin Diploması İptal Edildi
Özel Okullarda 403 Öğrencinin Diploması İptal Edildi
Ankara'da 19 Mayıs'ta Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?
Ankara'da 19 Mayıs'ta Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?
Malatya'da Başıboş Pitbull Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı
Malatya'da Başıboş Pitbull Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Hakan Fidan Sırbistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
Hakan Fidan Sırbistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
TDT Gayriresmi Zirvesi Budapeşte'de Başlıyor
TDT Gayriresmi Zirvesi Budapeşte'de Başlıyor
SGK 95 Yeni İlacı Geri Ödeme Listesine Ekledi
SGK 95 Yeni İlacı Geri Ödeme Listesine Ekledi
İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyasıyla 62 Bin Yapı Dönüşüyor
İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyasıyla 62 Bin Yapı Dönüşüyor
19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de Raylı Sistemler Ücretsiz
19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de Raylı Sistemler Ücretsiz
Çanakkale Ayvacık'ta 4.4 Şiddetinde Deprem Korkuttu
Çanakkale Ayvacık'ta 4.4 Şiddetinde Deprem Korkuttu
Cevdet Yılmaz'dan Doğalgaz Açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan Doğalgaz Açıklaması
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yağışlı Pazar Günü
İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yağışlı Pazar Günü
Türkiye'de Konut Satışlarında Yeni Rekor Beklentisi
Türkiye'de Konut Satışlarında Yeni Rekor Beklentisi
Küçükbaş Hayvan Sayısı Artacak, Et Fiyatları Ucuzlayacak
Küçükbaş Hayvan Sayısı Artacak, Et Fiyatları Ucuzlayacak
Altun ve Suriye Enformasyon Bakanı Telefonla Görüştü
Altun ve Suriye Enformasyon Bakanı Telefonla Görüştü
Yıldıray Oğur'dan Çarpıcı İntihal Tez İddiası
Yıldıray Oğur'dan Çarpıcı İntihal Tez İddiası
Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşüyor!
Ankara-İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşüyor!
'Tek Bir Afetzede Kardeşimizi Açıkta Bırakmayacağız'
'Tek Bir Afetzede Kardeşimizi Açıkta Bırakmayacağız'
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Tunç: Sorumlular Hak Ettikleri Cezayı Alacak
Bakan Tunç: Sorumlular Hak Ettikleri Cezayı Alacak
'Yeni Doğal Gaz Keşfi 3,5 Yıl Tüm Hanelere Yetecek'
'Yeni Doğal Gaz Keşfi 3,5 Yıl Tüm Hanelere Yetecek'
BYD'nin Avrupa Merkezini Kuracağı Ülke Belli Oldu!
BYD'nin Avrupa Merkezini Kuracağı Ülke Belli Oldu!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yasa dışı bahiste korkutan artış: Ev kadınları bile dahil!

MASAK'a 2024 yılında yapılan 558 bin şüpheli işlem bildiriminin büyük kısmı vergi kaçakçılığı ve yasa dışı bahisle ilgili. Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, "Yasa dışı bahis artık toplumun her kesimine yayılmış durumda. Öğrenciler, işsizler ve ev kadınları bile bu sistemin parçası" dedi.

Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 16:10, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 16:12
Yazdır
Yasa dışı bahiste korkutan artış: Ev kadınları bile dahil!

Türkiye'de yasa dışı bahis son yıllarda hızla büyüyen ve mali suçlar arasında en çok artış gösteren alanlardan biri haline gelmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) 2024 yılı içinde bankalar ve finans kuruluşları tarafından 558 bin "şüpheli işlem bildirimi" yapılmıştır. Bu işlemlerin önemli bir kısmının yasa dışı bahis ve vergi kaçakçılığıyla ilgili olduğu belirtilmektedir.

MASAK'ın eski başkan yardımcısı Ramazan Başak, yasa dışı bahis piyasasının artık kontrol edilemez boyutlara ulaştığını ve toplumun farklı kesimlerinin bu suça karıştığını vurgulamıştır. Başak, "Yasa dışı bahis oynayanlar arasında öğrenciler, işsizler ve ev kadınları gibi toplumun çeşitli kesimlerinden bireyler var. Bu insanlar çoğu zaman geçim sıkıntısı ya da çaresizlikten bu yola başvuruyor" ifadelerini kullanmıştır.

Yasa Dışı Bahis Neden Tercih Ediliyor?

Resmi kanallar üzerinden oynanan yasal bahislerde vergi kesintisi ve düşük oranlar nedeniyle kazancın sınırlı olduğunu belirten Başak, "Yasa dışı bahiste ise ne vergi var ne de düşük oranlar. Kazanç daha yüksek olduğu için insanlar bu alanı tercih ediyor" demiştir.

Cezalar Caydırıcı Değil

Yasa dışı bahsin yasak olmasına rağmen yaygınlaşmasının temel nedenlerinden biri olarak cezaların yetersizliğine dikkat çekilmiştir. Başak, "Cezaların caydırıcı olduğunu ve etkin şekilde uygulandığını söyleyemeyiz. Bu da insanlara cesaret veriyor" şeklinde konuşmuştur.

Sistematik Bir Ekonomi Yaratıyor

Yasa dışı bahis sadece bireysel suçlar değil, aynı zamanda sistematik bir ekonomik düzen de oluşturmaktadır. Bu düzenin arkasında çoğu zaman organize suç şebekeleri yer almakta ve para aklama gibi daha büyük mali suçlara da zemin hazırlamaktadır.

Devlet Ne Yapıyor?

  • Siteleri kapatma
  • Hesap dondurma
  • Takip sistemleri gibi önlemler alınmaktadır.

Ancak dijital platformlar üzerinden kurulan ve sürekli şekil değiştiren yapılar nedeniyle bu önlemler yeterince etkili olmamaktadır.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber