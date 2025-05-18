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Hazine Bakanlığı: Londra'daki iddialar asılsız ve gerçek dışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Londra'da gerçekleşen kapalı yatırımcı toplantısına dair ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 16:15, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 16:50
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Hazine Bakanlığı: Londra'daki iddialar asılsız ve gerçek dışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz hafta Londra'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarına ilişkin bir gazetecinin öne sürdüğü iddiaların "tümüyle asılsız" ve "gerçeği yansıtmadığını" açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantılara ana düzenleyici olan BNP Paribas ve Türk Ekonomi Bankası'nın üst düzey yöneticilerinin de katıldığı ve bu iddiaların doğru olmadığı söz konusu kişiler tarafından da teyit edilebileceği belirtildi.

Ayrıca, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak yalan ve çarpıtılmış bilgileri paylaşan gazeteci hakkında hukuki süreç başlatılacağı ifade edildi.

Bakan Şimşek'in Açıklaması

Bakan Mehmet Şimşek, Bakanlığın açıklamasını alıntılayarak, "Biz yalanlama yapmaktan yorulduk, bazıları ise asılsız iddialar üretmekten vazgeçmedi." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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