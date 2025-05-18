Şarköy'de iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştirildi!
Tekirdağ'da evde kurulan iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 16:18, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 16:20
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Şarköy ilçesinde belirlenen 2 adreste arama yaptı. Aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ekipmanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.M.D. ve S.A.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Ele Geçirilen Malzemeler
- 18 kök skunk bitkisi
- 532 gram skunk
- 5 gram skunk tohumu
- İklimlendirme çadırı
- 2 fan
- 4 saksı
- Vantilatör
- Nem ölçer
- 17 litre bitki besleyici gübre
Soruşturma Süreci
Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerinin çalışmaları sürmektedir. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir.