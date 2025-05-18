Şarköy'de iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştirildi!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Şarköy ilçesinde belirlenen 2 adreste arama yaptı. Aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ekipmanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.M.D. ve S.A.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ele Geçirilen Malzemeler

18 kök skunk bitkisi

532 gram skunk

5 gram skunk tohumu

İklimlendirme çadırı

2 fan

4 saksı

Vantilatör

Nem ölçer

17 litre bitki besleyici gübre

Soruşturma Süreci

Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerinin çalışmaları sürmektedir. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir.



