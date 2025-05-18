Korunan alanları ilk 4 ayda yaklaşık 13 milyon kişi ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, korunan alanların ziyaretçi rekoru kırdığını açıkladı. Marmaris Milli Parkı başı çekerken, diğer parklar da ilgi odağı oldu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki korunan alanların, 2025 yılının ilk 4 aylık döneminde toplam 12 milyon 850 bin 678 kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.
Bu dönemde en fazla ilgi gören korunan alan ise 5 milyon 54 bin 586 ziyaretçiyle Marmaris Milli Parkı oldu. Bakan Yumaklı, korunan alanların havası, suyu, tarihi ve doğal zenginlikleriyle vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.
Ayrıca, her yaştan doğaseverin bu alanlardan daha fazla faydalanabilmesi için yeni projeler ve faaliyetler geliştirdiklerini vurguladı.
Korunan Alanlarda Yapılan Çalışmalar
Bakanlık olarak, korunan alanların doğal ve kültürel değerlerini muhafaza ederken ziyaretçilerin konforunu artırmak amacıyla çeşitli altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Tanıtım merkezleri, günübirlik kullanım alanları, seyir terasları, yürüyüş rotaları ve macera parkurları gibi birçok yeni uygulama hayata geçirildi. Bu çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor ve ziyaretçi sayılarındaki artış da bunun en büyük göstergesi olarak öne çıkıyor.
En Çok Ziyaret Edilen Korunan Alanlar
- Marmaris Milli Parkı: 5 milyon 54 bin 586 ziyaretçi
- Ormanya Tabiat Parkı: 2 milyon 426 bin 824 ziyaretçi
- Beyşehir Gölü Milli Parkı: 2 milyon 24 bin 2 ziyaretçi
- Beydağları Sahil Milli Parkı: 1 milyon 729 bin 474 ziyaretçi
- Uludağ Milli Parkı: 1 milyon 559 bin 7 ziyaretçi
- Burç Tabiat Parkı: 1 milyon 139 bin 753 ziyaretçi
- Ayvalık Adaları Milli Parkı: 793 bin 864 ziyaretçi
- Abant Gölü Milli Parkı: 691 bin 533 ziyaretçi
- Şamlar Tabiat Parkı: 593 bin 60 ziyaretçi
- Uzungöl Tabiat Parkı: 579 bin 129 ziyaretçi
Ziyaretçilere Teşekkür
Bakan Yumaklı, doğaseverlere korunan alanlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, bu ilginin artarak devam etmesini temenni etti.