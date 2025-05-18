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Hafta içi kaymakam, hafta sonu turizm rehberi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kaymakamlık yapan Harun Reşit Han gelen yerli ve yabancı turistlere ilçeyi gezdirerek adeta bir kültür ve turizm elçisi görevi görüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 16:42, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 16:45
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Hafta içi kaymakam, hafta sonu turizm rehberi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kaymakamlık yapan Harun Reşit Han, gelen yerli ve yabancı turistlere ilçeyi gezdirerek adeta bir kültür ve turizm elçisi görevi görüyor.

Harran'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için büyük çaba harcayan Kaymakam Han, ilçeye gelen ziyaretçilere rehberlik ederek hem bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor hem de turizmin gelişmesine öncülük ediyor.

Özellikle hafta sonları turistlerle birebir ilgilenen Han, Harran'ın tarihi mekanlarını ve kümbet evlerini ziyaretçilere tanıtıyor. İngilizce ve Almanca bilen Kaymakam Han, yabancı turistlerle de kolayca iletişim kurabiliyor. Bu sayede ilçenin turizm potansiyeli her geçen gün artıyor.

Yozgat'tan Harran'a Uzanan Hayat Hikayesi

Harun Reşit Han, 1988 yılında Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde doğdu. 2013 ile 2017 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 2017-2018 yılları arasında Başbakanlıkta görevlendirildikten sonra Kaymakam Adaylığı sınavından başarılı olarak 2018 yılında Yozgat Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Eskişehir'in Mahmudiye ve Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde büyük zarar gören Hatay'a vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Geçen yıl Temmuz ayında ise Harran kaymakamı olarak görevlendirildi.

İlçeye Atandıktan Sonra Turizmin Çehresi Değişti

Yaklaşık 1 yıl önce Şanlıurfa'nın Harran ilçesine atanan Harun Reşit Han, kaymakamlığın yanı sıra adeta bir turizm elçisi gibi görev yapıyor. İlçede boş kalan zamanlarında turistlere eşlik edip rehberlik eden Kaymakam Han, ziyaretçi sayısının artmasına da katkı sunuyor. İngilizce ve Almanca yabancı dillerini bilen Kaymakam Han, yabancı turistlerle de rahat bir şekilde iletişim kuruyor.

"Burayı Daha Çok İnsana Tanıtmamız Lazım"

Kaymakamlık dışında Kültür ve Turizmden sorumlu Şanlıurfa Vali Yardımcılığı görevini de yürüten Harun Reşit Han, "Yaklaşık 9 aydır Harran Kaymakamı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda kültür ve turizmden sorumlu vali yardımcısıyım. Hem Harran hem de Şanlıurfa kültür ve turizmde büyük bir potansiyele sahip. Ben de bu potansiyeli geliştirmek için gelen ekiplerimize, turlarımıza vaktim oldukça eşlik etmeye çalışıyorum çünkü Harran'ın güzelliklerini göstermemiz lazım. Burayı daha çok insana tanıtmamız lazım. O yüzden turlarımızın ilgisi oldukça, insanların ilgisi oldukça ve Harran tanıtıldıkça buraların gelişimine, turizm kapasitesine, ilçe halkının, esnafın gelir elde etmesine fayda sağlayacak. O yüzden hem bir görev, hem de gönüllü bir faaliyet gibi düşünelim" diye konuştu.


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