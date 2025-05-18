Erbakan: Öcalan'ı ana karada da Ankara'da da istemiyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı ile ilgili olarak, "İnşallah terörün farklı bir sürümüne geçiş yapılmıyordur. Eğer böyle bir şey varsa bile 'onları doğduğuna pişman ederiz' diyerek bu sürece destek olduğumuzu ve olacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Erbakan, partisinin Batıpark Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Kahramanmaraş 3. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, milletten aldıkları destekle Yeniden Refah Partisinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

Erbakan, terörsüz Türkiye'yi desteklediklerini belirterek, geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütünün fesih kongresini gerçekleştirdiğini ve örgütsel yapısının feshedilmesi ile silahlı mücadelenin sonlandırılması kararını açıkladığını ifade etti. Ayrıca, PKK adıyla yürütülen çalışmaların sonlandırıldığını belirtti.

Diğer Terör Yapılanmaları Hakkında Sorular

Diğer isimler altında yürütülen çalışmalar ne olacak?

Suriye'nin kuzeyindeki PYD, YPG ve SDG ne olacak?

ne olacak? İran'daki PJAK, Türkiye'de KCK adıyla faaliyet yürüten örgütün yapılanması ne olacak?

Erbakan, esas meselenin bütün bu isimler altında yürütülen faaliyetlerin tamamen sonlandırılması ve PKK'nın uzantısı olan bütün illegal yapıların ortadan kaldırılması olduğunu vurguladı.

Sürecin Takibi ve Destek Mesajı

Terörsüz Türkiye sürecini yakından takip ettiklerini dile getiren Erbakan, "Her şeye rağmen Yeniden Refah Partisi olarak ihtiyatlı bir iyimserlikle, inşallah başka bir hesapları yoktur, inşallah terörün farklı bir sürümüne geçiş yapılmıyordur, eğer böyle bir şey varsa bile onları doğduğuna pişman ederiz diyerek bu sürece destek olduğumuzu ve olacağımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Kongrede Yaşananlar

Konuşmasının ardından Erbakan'a günün anısına hediye takdim edildi. Tek adaylı kongrede mevcut başkan Muhammed Aydoğar yeniden il başkanlığına seçildi.



