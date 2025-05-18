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Süper Lig'de nefes kesen hafta: Fenerbahçe'nin son şansı!

Fenerbahçe, cezalı ve sakat oyuncularına rağmen Eyüpspor'u yenip şampiyonluk yarışında kalmak istiyor. Galatasaray'ın puan kaybı her şeyi değiştirebilir!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 17:54, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 17:56
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Süper Lig'de nefes kesen hafta: Fenerbahçe'nin son şansı!

Fenerbahçe, gittikçe tükenen şampiyonluk şansını son 2 haftaya taşımaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, 36. hafta maçında Eyüpspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'de Amrabat ve İsmail Yüksek cezalı. Mert Hakan Yandaş, geçirdiği ameliyatın ardından taburcu olsa da tedavisi sürüyor. Saint Maximin de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig'de aynı anda başlayacak maçlarda Galatasaray'ın yenilmesi ve Fenerbahçe'nin kazanması durumunda, şampiyonluk yarışı son 2 haftaya taşınacak. Sarı-lacivertliler, 2 hafta önce Beşiktaş mağlubiyetiyle şampiyonluk şansını zora soktu, sonrasında ise Başakşehir'i 4-1 yendi. Haftaya 6. sırada giren Eyüpspor ise Avrupa kupalarına katılım hedefini sürdürmek için sahaya çıkacak. Ülker Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe:


    • Livakovic
    • Mert
    • Çağlar
    • Skriniar
    • Kostic
    • Fred
    • Szymanski
    • Tadic
    • Talisca
    • Oğuz
    • En Nesyri

Eyüpspor:


    • Berke
    • Vezo
    • Dorukhan
    • Claro
    • Umut
    • Yalçın
    • Emre
    • Tayfur
    • Halil
    • Ampem
    • Thiam

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