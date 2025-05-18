Galatasaray Şampiyonluğa Bir Adım Kala! Muhtemel 11'ler
Şampiyonluğa koşan Galatasaray, Kayserispor'u ağırlıyor. Biletler tükendi, taraftarlar heyecanla tarihi anı bekliyor. Eksik yok, çifte kupa hayali var!
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 18:04, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 18:06
Galatasaray şampiyonluğun yalnızca 1 puan uzağında bulunuyor.
Sarı kırmızılılar, Kayserispor'u konuk edecekleri bu karşılaşmada berabere bile kalsalar, bitime iki hafta kala şampiyonluklarını ilan edecekler. RAMS Park'taki maçın biletleri tamamen tükendi.
Teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, beş gün içinde çifte kupa mutluluğu yaşamanın peşinde olacak.
Galatasaray, ligdeki son beş maçını da kazanırken, konuk Kayserispor ise bu süreçte üç galibiyet ve iki beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray
- Muslera
- Sallai
- Sanchez
- Abdulkerim
- Eren
- Torreira
- Lemina
- Yunus
- Morata
- Barış
- Osimhen
Bellona Kayserispor
- Bilal
- Gökhan
- Hosseini
- Attamah
- Carole
- Kartal
- Karimi
- Ramazan
- Bourabia
- Cardoso
- Nazon