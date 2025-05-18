Trafoyu onarmak isterken akıma kapılıp öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Koçak Mahallesi'nde üzücü bir olay yaşandı.

İddiaya göre, trafodaki arızayı onarmak isteyen 43 yaşındaki Orhan Uçar, elektrik akımına kapıldı. Çevredekiler tarafından hemen Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

Olayın Detayları

Orhan Uçar , trafodaki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapıldı.

, trafodaki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapıldı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze ve Soruşturma Süreci

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.



