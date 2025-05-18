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Sahildeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu

Kocaeli Karamürsel sahilinde kayalıklarda erkek cesedi bulundu. Olay yerinde panik yaşandı, polis soruşturma başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 18:47, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 18:48
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Sahildeki kayalıklarda erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahilde bir erkek cesedi bulundu. Olay, saat 13.00 sıralarında 4 Temmuz Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nin sahil kısmında meydana geldi. Sahildeki kayalıklarda bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın Detayları

  • Olay, 4 Temmuz Mahallesi Plaj Yolu Caddesi sahil kısmında gerçekleşti.
  • Vatandaşlar, kayalıklarda hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.
  • Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
  • Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.
  • Cenaze, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis Soruşturması

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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