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Oyuncu Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının efsane ismi Ahmet Mekin, yürüyüş sırasında yaşadığı talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 19:06, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 19:07
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Oyuncu Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

1980 yılından beri Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin, yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin'in kalça kemiği kırıldı. Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Mekin'in ameliyata alınacağı öğrenildi.

Ahmet Mekin Kimdir?

Ahmet Mekin, doğum adıyla Ahmet Kurteli, 17 Ağustos 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve tiyatro oyuncusudur. Bakırköy Halkevi'nde sahneye çıktı ve 1957'de Mahşere Kadar filmiyle sinemaya geçti. Zaman zaman tiyatroya da dönerek 200'e yakın filmde oynadı ve karakter rollerinde başarılı oldu.

Önemli Filmleri ve Tiyatro Çalışmaları

  • Osman F. Seden'in Aşktan da Üstün (1961)
  • Tarık Dursun'un Kelebekler Çift Uçar (1964)
  • Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Bir Türk'e Gönül Verdim (1969)
  • Lütfi Ö. Akad'ın Düğün (1973)
  • Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım (1978)
  • Feyzi Tuna'nın Seni Kalbime Gömdüm (1982) ile Kuyucaklı Yusuf (1985)

Mekin, 1969'da Güngör Dilmen'in İttihat ve Terakki oyununda rol aldı. 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen Abdülcanbaz'da Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı.

Dizi ve Televizyon Çalışmaları

  • Geçmiş Zaman Elbiseleri
  • Bir Yürek Satıldı
  • Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep
  • Bir Adam Yaratmak
  • Denizin Kanı
  • Bugünün Saraylısı
  • Tatar Ramazan
  • Not Defteri

1957-2020 yılları arasında oyuncu Şükran Sabuncu ile evli kaldı.


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