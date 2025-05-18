Feci kaza: 3 yaşındaki çocuk öldü, anne ve babası yaralandı!

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin takla atması sonucu 3 yaşındaki Mustafa Ali Y. hayatını kaybetti, anne ve babası ise yaralandı.

Olay, Sultanköy Mahallesi'nde gerçekleşti. E.Y. yönetimindeki 34 ALJ 781 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü ve eşi E.Y. yaralanırken, küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı anne ve baba, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Ali Y.'nin cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü.

Kazanın Detayları

Kaza, Sultanköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Otomobilin plakası: 34 ALJ 781

Sürücü: E.Y.

Kazada anne ve baba yaralandı.

3 yaşındaki Mustafa Ali Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük Mustafa'nın cenazesi hastane morguna götürüldü.

Kazayla İlgili Soruşturma

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.



