Milli Eğitim Bakanı Tekin'den, Terörsüz Türkiye sürecine dair açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Tekin, AK Parti iktidarı öncesinde yalnızca güvenlik odaklı çözümler üretilen dar bir perspektifin hakim olduğunu belirtti. O dönemde OHAL rejimi, boşaltılan köyler ve Kürtçe müzik dinlemek dahil olmak üzere gündelik yaşamda karşılaşılan pek çok insani sorun bulunduğunu vurguladı.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti iktidarının ilk uygulamalarından birinin 30 Kasım 2002 tarihinde OHAL rejiminin sonlandırılması olduğunu hatırlattı. Bu adımın ardından 150 binden fazla vatandaşın köylerine geri dönüşü mümkün hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır Konuşması ve Atılan Adımlar

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı konuşmanın sürecin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna değindi. O konuşmada şu mesajlar öne çıktı:

"Bu ülkenin her yerinin kokusu, rengi, sesi, musikisi farklı bir lezzete sahiptir. Bunu böyle bilmenizi istiyorum."

Her ülkede geçmişte hatalar yapılmıştır ve Türkiye gibi büyük bir devlet, pek çok zorluğun harmanından geçerek bugünlere gelmiştir.

Kürtçe müzik ve yayın yasağı kaldırılmış, Kırmançi ve Zazaki dilinde kurslar açılmıştır.

Kürtçe yayın yapan TRT Kürdi kanalı hizmete alınmış, üniversitelerde ilgili kürsüler kurulmuş ve okullarda seçmeli dersler konulmuştur.

kanalı hizmete alınmış, üniversitelerde ilgili kürsüler kurulmuş ve okullarda seçmeli dersler konulmuştur. Kürtçe kültür ve sanat eserleri yayımlanmış, devlet tiyatrolarında Kürtçe oyunların sahnelenmesine başlanmıştır.

Bütün bu düzenlemeler yapılırken vesayet odakları tarafından eleştirilen adımların bugün haklılığı daha iyi anlaşılmaktadır.

Demokratik İklim ve Teşekkür Mesajı

Bakan Tekin açıklamasına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlık döneminden bu yana ilmek ilmek ördüğü, herkesin inancını ve yaşam tarzını özgürce yaşayabildiği, kendini ifade edebildiği, kardeşlik temeline dayanan 'yasaksız Türkiye' ideali bugün artık hayata geçiyor." Bu demokratik iklimi sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Bundan sonra görevlerinin, terörsüz bir Türkiye ortamını kalıcı kılmak ve bu kardeşliğin, demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin tüm dünyaya örnek gösterildiği bir ülke olarak yola devam etmek olduğunu belirtti.

Şehitlere ve Gazilere Minnet

Tekin, aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını; kahraman gazilere ise şükranlarını sunduğunu ifade etti.

"Bilinmelidir ki onların emanetine sahip çıkarak ve kardeşlik hukukunu yaşatarak bu ülkeyi daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın."