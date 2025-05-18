2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray!

Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray; üst üste 3, toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaştı.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden olan Galatasaray, Süper Lig'de şampiyon olduğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip, sezon boyunca gösterdiği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak zirveye oturdu.

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