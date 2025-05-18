2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray!
Türk futbolunun köklü kulüplerinden olan Galatasaray, Süper Lig'de şampiyon olduğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip, sezon boyunca gösterdiği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak zirveye oturdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 21:01, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 21:16
Türk futbolunun köklü kulüplerinden olan Galatasaray, Süper Lig'de şampiyon olduğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip, sezon boyunca gösterdiği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak zirveye oturdu.
Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray; üst üste 3, toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaştı.