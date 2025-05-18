Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım belli oldu. Samsunspor karşısında mağlup olan Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor, Alanyaspor'un Beşiktaş'tan puan alması sonrası lige veda etti.

Kırmızı beyazlı ekip, 2004-2005 sezonunda Süper Lig'e çıkmış ve 20 yıldır ligde mücadele ediyordu.

Küme Düşen Takımlar

Adana Demirspor

Hatayspor

Sivasspor

Düşecek Son Takım

Süper Lig'den küme düşen son takım ise ilerleyen haftalarda netleşecek. Bodrum FK ve Alanyaspor'dan biri lige veda edecek. Heyecan dolu mücadeleler sonucunda, hangi takımın Süper Lig'e veda edeceği merakla bekleniyor.



