Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor ve Beşiktaş sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 21:27, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 21:28
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Gain Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Alanyaspor'un golünü 40. dakikada Hwang atarken, Beşiktaş'ın golünü ise 70. dakikada Rafa Silva kaydetti. Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, puanını 39'a yükselterek kümede kalma umutlarını ileriki haftalara taşıdı. Beşiktaş ise puanını 59'a yükseltti ancak 60 puana ulaşan Samsunspor'un gerisinde kalarak 4. sırada yer aldı.
Maçın Golleri
- 40. dakika: Hwang (Alanyaspor)
- 70. dakika: Rafa Silva (Beşiktaş)
Puan Durumu ve Takımların Son Durumu
- Alanyaspor: 39 puan ile kümede kalma umutlarını sürdürdü.
- Beşiktaş: 59 puan ile 4. sırada yer aldı.
- Samsunspor: 60 puan ile Beşiktaş'ın önünde yer aldı.