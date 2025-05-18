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Linet'i savunan Rektör Bostancı'ya Tepki: İstifa et

Ankara Filistin Dayanışma Platformu, İsrail ordusunda görev yapmış Linet'i protesto edenlere yönelik açıklamaları nedeniyle Rektör Bostancı'yı istifaya çağırdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Mayıs 2025 21:32, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2025 21:42
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Linet'i savunan Rektör Bostancı'ya Tepki: İstifa et

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (AnfiDAP), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı'nın, İsrail ordusunda askerlik yapmış bir sanatçı olan Linet'i protesto edenlere yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.

AnfiDAP, Bostancı'nın "kabilecilik" ithamının, zulme karşı duran vicdanlı insanlara yönelik haksız bir saldırı olduğunu vurguladı ve rektörü istifaya davet etti.

"Mazlumun karşısında değil, zalimin hedefinde olmaktan onur duyarız"

AnfiDAP tarafından yapılan açıklamada, Linet'in İsrail ordusundaki geçmişine ve Filistin direnişine yönelik tutumuna dikkat çekildi. Linet'in, sosyal medya hesaplarında İsrail'i destekleyip Filistin direnişini hedef alan açıklamalarda bulunduğu, gelen tepkiler üzerine bu içerikleri silmesine rağmen özür bile dilemediği vurgulandı.

Platformun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Rektör sıfatıyla halkın vergileriyle maaş alıp, halkın vicdanına sırtını dönerek siyonistleri sahiplenemezsiniz. Amerikan üniversitelerinde bile Gazze'ye destek eylemleri yapılırken siz üniversitenizde soykırım karşıtı öğrencileri engelliyorsunuz."

"Sanat kılıfıyla işgal meşrulaştırılamaz"

AnfiDAP açıklamasında, Linet'in yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda İsrail işgalinin propaganda unsuru olduğu belirtildi. "Sessiz kalan işbirlikçidir" denilen açıklamada, Linet'in ailesinin işgal altındaki topraklarda yaşadığı, Filistinlilerin mülklerine el konulmasında doğrudan sorumluluğu olduğu da vurgulandı.

"Rektörlük makamı propaganda kürsüsü değildir"

AnfiDAP, Rektör Bostancı'nın açıklamalarının akademik tarafsızlıkla bağdaşmadığını ve halkın vicdanını zedelediğini belirterek Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundu: "Bu açıklamaların ardından Rektör Bostancı'nın görevde kalması kamu vicdanında kabul görmeyecek, istifa etmesi en makul adım olacaktır."

"Bu topraklarda katillere sahne yok"

Açıklamanın sonunda AnfiDAP, Türkiye'de soykırımı alkışlayan hiçbir isme sahne açılmasına izin verilmeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Filistin yalnız değildir. Linet gibi isimler ve onları sahiplenenler bu halkın vicdanında mahküm edilmiştir. Rektör Bostancı, istifa ederek bu ağır vebalden kurtulma fırsatına sahiptir."


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