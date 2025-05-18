Havai fişekli şampiyonluk kutlamasında, araç küle döndü

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala üst üste üçüncü, toplamda ise 25. şampiyonluğunu ilan etti. Bu önemli başarı, taraftarlar arasında büyük bir coşkuya neden oldu.

Şampiyonluk kutlamaları İstanbul'un birçok noktasında gerçekleşirken, bazı bölgelerde istenmeyen olaylar da yaşandı.

Küçükçekmece Sefaköy'de Şampiyonluk Kutlamaları

Küçükçekmece Sefaköy'de şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, havai fişek gösterileri düzenledi. Ancak, patlatılan havai fişeklerden bazıları o sırada yoldan geçen otomobillerden birine isabet etti.

Araçta Yangın ve Müdahale

Araç alevler içinde kalırken, çevrede bulunanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlıca müdahale ederek söndürdü. Ancak araç kullanılamaz hale geldi.



