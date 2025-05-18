Denizli'de motosiklet yol kenarına devrildi: 2 ölü

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, savrularak yol kenarına uçan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Çivril ilçesi Denizli-Uşak Karayolu üzerinde gerçekleşti. Ahmet Şahan (26) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, motosiklet sürücüsü Ahmet Şahan ve arkasında bulunan Feyza Özdemir'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralıları Çivril Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kazanın Detayları

Ahmet Şahan ve Feyza Özdemir , yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ve , yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma Süreci

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. Olayın kesin nedeni ve detayları, yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.



