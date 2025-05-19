Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
Manisa'nın Soma ilçesinde kontrolden çıkan bir minibüs devrildi. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 07:24, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 07:23
Yalçın G. idaresindeki minibüs, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma ilçesi bölümünde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, araçtaki Büşra K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı.