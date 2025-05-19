Araç Hırsızlığı: 7 Araca Çarpıp 5 Kişiyi Yaraladı

Kırıkkale'de yaşanan olayda, çaldığı 2 araçla kaçarken 7 araca çarpıp 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Olay, bir kuaför olan Y.T.'nin yanında yeni işe başlayan M.Y.S. tarafından darbedilmesi, aracı, parası ve telefonunun gasbedilmesiyle başladı. Y.T., yaşadıklarını polise ihbar etti.

Olayın Gelişimi

Çalınan araçla Dispanser Kavşağı'nda bir servis aracına çarpıldı.

Servis aracının şoförü N.K. , kazaya bakmak için araçtan indi.

, kazaya bakmak için araçtan indi. Bu sırada M.Y.S. , servis aracını da kaçırdı.

, servis aracını da kaçırdı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli yakalandı.

Kazaların Sonuçları

M.Y.S. 'nin müştekilere ait 2 araçla toplam 7 araca çarptığı belirlendi.

'nin müştekilere ait toplam çarptığı belirlendi. Kazalarda 5 kişi yaralandı .

. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.