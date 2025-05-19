Araç Hırsızlığı: 7 Araca Çarpıp 5 Kişiyi Yaraladı
Kırıkkale'de çaldığı iki araçla kaçarken 7 araca çarpan ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli polis tarafından yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 07:26, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 08:28
Kırıkkale'de yaşanan olayda, çaldığı 2 araçla kaçarken 7 araca çarpıp 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Olay, bir kuaför olan Y.T.'nin yanında yeni işe başlayan M.Y.S. tarafından darbedilmesi, aracı, parası ve telefonunun gasbedilmesiyle başladı. Y.T., yaşadıklarını polise ihbar etti.
Olayın Gelişimi
- Çalınan araçla Dispanser Kavşağı'nda bir servis aracına çarpıldı.
- Servis aracının şoförü N.K., kazaya bakmak için araçtan indi.
- Bu sırada M.Y.S., servis aracını da kaçırdı.
- Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli yakalandı.
Kazaların Sonuçları
- M.Y.S.'nin müştekilere ait 2 araçla toplam 7 araca çarptığı belirlendi.
- Kazalarda 5 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.