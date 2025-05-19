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Meteoroloji uyardı: İl il hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Mayıs hava durumu raporuna göre, kuzeydoğu kesimlerde yağışlar etkili olurken, batı ve güneyde güneşli hava devam edecek. Bölge bölge sıcaklıklar ve detaylı tahminler haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 07:38, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 07:36
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Meteoroloji uyardı: İl il hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise toz taşınımı bekleniyor. 19 Mayıs Pazartesi günü için bölge bölge hava durumu tahminleri aşağıda yer almaktadır. Türkiye genelinde bahar havası etkisini gösterirken, bazı bölgelerde yağışlar devam edecek. Özellikle kuzeydoğu kesimlerde yağışlara dikkat edilmesi öneriliyor.

Marmara Bölgesi

  • BALIKESİR 26°C: Parçalı ve az bulutlu
  • EDİRNE 25°C: Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL 21°C: Parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

  • DENİZLİ 29°C: Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR 26°C: Parçalı ve az bulutlu
  • MUĞLA 26°C: Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

  • ADANA 29°C: Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA 29°C: Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY 27°C: Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

  • ANKARA 22°C: Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR 25°C: Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA 26°C: Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

  • BOLU 21°C: Parçalı ve az bulutlu
  • KASTAMONU 21°C: Parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP 20°C: Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • AMASYA 26°C: Parçalı bulutlu
  • ARTVİN 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN 19°C: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

  • ERZURUM 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA 29°C: Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • DİYARBAKIR 32°C: Parçalı ve az bulutlu
  • GAZİANTEP 29°C: Parçalı ve az bulutlu
  • MARDİN 29°C: Parçalı ve az bulutlu

Bölgesel hava durumu tahminlerine göre, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

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