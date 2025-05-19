Türkiye, Doğal Gaz Rezervi Sıralamasında 26. Sıraya Yükseldi

75 milyar metreküplük yeni keşifle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervini 785 milyar metreküpe çıkaran Türkiye, dünya doğal gaz rezervi sıralamasında 26'ncı sıraya yükseldi. Son olarak imza atılan 75 milyar metreküplük yeni keşfin ekonomik değeri 30 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-3 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyetleri sonucunda 30 milyar dolar değerinde 75 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz rezervi daha keşfedildi. Yeni rezervle birlikte Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı. Enerji atılımıyla birlikte arka arkaya yeni keşiflere imza atan Türkiye, küresel doğal gaz rezervi sıralamasında 2020 öncesinde 93'üncü sırada yer alırken, bu yıl itibarıyla 26'ncı basamağa yükseldi.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki Keşifler ve Ekonomik Değeri

İlk keşif: 21 Ağustos 2020'de 320 milyar metreküp

21 Ağustos 2020'de İlave rezerv: 17 Ekim 2020'de 85 milyar metreküp

17 Ekim 2020'de Amasra-1 kuyusu: 4 Haziran 2021'de 135 milyar metreküp

4 Haziran 2021'de Çaycuma-1 kuyusu: Aralık 2022'de 58 milyar metreküp

Aralık 2022'de Göktepe-3 kuyusu: Son keşif ile 75 milyar metreküp

Böylece toplam rezerv miktarı 785 milyar metreküpe ulaştı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Sakarya Sahası'na 69 km, kıyıya ise 165 km uzaklıkta gerçekleştirdiği bu keşif, yaklaşık 30 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe karşılık geliyor. Bu gelişme, Türkiye'nin gaz rezervi sıralamasındaki yerini 2020 öncesindeki 84-93 bandından, 2025 itibarıyla 26'ncı sıraya taşıdı.

Kapsamlı Denizlerde Arama Faaliyetleri

Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arama yolculuğu, 1970'lere kadar uzanıyor. Ancak bu alanda sistematik ve yoğun çalışmalar 2004 yılından itibaren hız kazandı. 2013 yılında Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemilerinin envantere katılmasıyla Karadeniz, Akdeniz ve Marmara'da veri toplama çalışmaları başlatıldı. Bu veriler doğrultusunda 2017 yılında Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih, göreve başladı ve Karadeniz'de sondajlara öncülük etti. Daha sonra Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemileriyle denizlerdeki enerji arama kapasitesi katlanarak büyüdü.

Karadeniz Gazı ile Yerli Üretim ve Hedefler