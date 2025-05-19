TSK'nın Gıda Güvenliği: GKAM Başkanlığı Laboratuvarları

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik'te konuşlu birlikleri için satın alınan her türlü gıda ürünü, Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezine bağlı Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi (GKAM) Başkanlığı laboratuvarlarında incelenmektedir. Toplu beslenme sisteminin uygulandığı TSK'da, personelin tükettiği ürünleri önceden denetleme görevini GKAM Başkanlığı üstlenmektedir. GKAM Başkanlığına Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik'te bulunan askeri birliklerden gönderilen gıda ve içeceklerin numuneleri, fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı çok sayıda test ve analize tabi tutulmaktadır.

Numune Analiz Süreci

Söz konusu 8 ildeki 70 birlik, karargah ve kurumdan gönderilen numunelerin sonuçları titizlikle değerlendirilmektedir.

gönderilen numunelerin sonuçları titizlikle değerlendirilmektedir. Her biri farklı alanda uzman personelle analiz yapılması için kurulmuş laboratuvarlarda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri de yürütülmektedir.

Gıda ve içeceklerin tedarikinden tüketimine kadar tüm aşamalarda sağlık ve beslenme kurallarına göre işlenmeleri, saklanmaları ve tüketilebilmeleri için alınan tedbirlerin kontrolleri de yapılmaktadır.

Akreditasyon ve Güvenlik

Mehmetçiğin sağlığının emanet edildiği Gemlik Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, 21 Temmuz 2014'te Türkiye Akreditasyon Kurumundan akreditasyon belgesi almıştır. Bu sayede merkezde yapılan analizlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu tescillenmiştir.