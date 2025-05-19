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Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Mesajı

Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı ve gençlere mesaj verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 09:49, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 09:52
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Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal mücadelesinin ilk adımı, umudun ve direnişin sesi olmuştur. Bugün o ses, azimli, cesur ve kararlı Türk gençliğinin yüreğinde çarpıyor. Tarih bilinciyle yoğrulmuş, sorumluluklarının farkında, üretken ve vicdanlı gençlerimizin daima bu topraklara yön vermesini canıgönülden diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs Mesajı

  • İstiklal mücadelesinin ilk adımı olarak nitelendirilen 19 Mayıs'ın, umut ve direnişin sesi olduğuna vurgu yapıldı.
  • Emine Erdoğan, Türk gençliğinin azimli, cesur ve kararlı olduğunun altını çizdi.
  • Tarih bilinciyle yoğrulmuş, sorumluluklarının farkında, üretken ve vicdanlı gençlerin ülkeye yön vermesini temenni etti.

19 Mayıs'ın Önemi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olarak kabul edilir ve her yıl coşkuyla kutlanır. Bu özel gün, gençlerin ülkenin geleceğinde oynayacağı rolün önemini vurgular.

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