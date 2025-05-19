İstanbul'da 4,75 Milyonluk Ev Dolandırıcılığı: 6 Tutuklama

İstanbul'da bir kişinin, ev satın almak için 4 milyon 750 bin lira gönderdiği şüphelilerce dolandırılması olayıyla ilgili olarak yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart'ta Avcılar'da Y.K. (45) isimli kişinin ev satın almak amacıyla görüştüğü kişilerce yönlendirilerek kendisine verilen hesap numaralarına para yatırması ve evi alamayınca dolandırıldığını anlayarak şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, "hesapçı" ve "kripto para transferi yapan" olarak görev aldığı belirlenen 7 şüpheli tespit edildi.

Operasyon ve Gözaltılar

Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Hatay ve Ankara'da 13 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler A.B. (20), M.D. (19), H.H.K. (19), M.Ö. (40), S.E. (33), S.A. (38) ile M.K. (49) yakalandı.

13 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler ile yakalandı. Şüphelilerden M.D.'nin 3 , H.H.K.'nin 4 , M.Ö.'nün 15 , S.A.'nın 7 , S.E. ve A.B.'nin ise birer suç kaydı olduğu anlaşıldı.

, , , , ve ise birer suç kaydı olduğu anlaşıldı. Şanlıurfa ve Gaziantep'te yakalanan şüphelilerin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla ifadeleri alınırken, diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler İstanbul'a getirildi.

Tutuklama Kararları

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6 zanlı tutuklandı.