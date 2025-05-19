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Sağlık Bakanlığı'ndan Gebelik Takibi İçin Yeni Mobil Uygulama

Sağlık Bakanlığı'nın yeni Annelik Yolculuğu uygulaması ile anne ve baba adayları, gebelikten doğuma ve bebek gelişimine kadar tüm süreçleri kolayca takip edebilecek. Uygulama, hafta hafta gebelik takibi, beslenme önerileri, emzirme desteği ve aşı hatırlatıcıları gibi birçok faydalı özelliği ücretsiz olarak sunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 11:48, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 12:10
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Sağlık Bakanlığı'ndan Gebelik Takibi İçin Yeni Mobil Uygulama

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Annelik Yolculuğu" isimli mobil uygulama, anne ve baba adaylarının gebelik ve çocuk gelişimi süreçlerinde doğru ve güvenilir bilgiye kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Uygulama, gelecek hafta itibarıyla tüm dijital mağazalarda ücretsiz olarak erişime açılacaktır. Bu uygulama sayesinde ebeveynler, gebelik sürecinden başlayarak doğum sonrası ve 0-2 yaş bebek gelişimi dönemine kadar olan süreçte ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca ulaşabileceklerdir.

"Annelik Yolculuğu" Mobil Uygulamasının Amacı

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, uygulamanın "Sağlıklı Türkiye" hedefi doğrultusunda hayata geçirildiğini belirterek, çocuk ve anne sağlığının en çok önemsedikleri konuların başında geldiğini ifade etti. Gebelik sürecinde doğru ve teyit edilmiş bilgilerin yer aldığı bir platformun oluşturulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gebelik ve Çocuk Gelişimi Takibi

Anne adayları, gebelik süreci başladığı andan itibaren yaşayacakları değişimleri ve takip etmeleri gereken süreçleri bu platform üzerinden öğrenebilecekler. Annelerimiz, sadece kendileriyle ilgili değil, bebeklerinin gelişimini de 9 aylık süre içerisinde hafta hafta takip edebileceklerdir.

Babalara da Açık Kullanım

Uygulama yalnızca anneler için değil, babalarımız için de kullanılabilir durumdadır. Babalar, uygulamayı telefonlarına indirerek tüm süreçleri takip edebilir ve annelik yolculuğunun keyifli anlarını paylaşabilirler.

Doğum Sonrası Destek ve Takip

Uygulamada, doğum sonrasındaki lohusalık dönemine dair bilgiler de yer almaktadır. Bebek doğduktan sonra da süreç bitmemekte, 2 yaşına kadar annenin takip etmesi gereken emzirme, anne sütü, aşılama, izlemler ve taramalar gibi konular uygulama üzerinden sunulmaktadır.

Normal Doğum Eylem Planı ve Sağlık Okuryazarlığı

Normal Doğum Eylem Planı'nın bir adımı olarak geliştirilen bu uygulama ile toplumun sağlık okuryazarlığına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bakanlık, en doğru ve güvenilir bilgiyi topluma ulaştırmak için bilim kurulu ve ilgili genel müdürlüklerin katkısıyla çalışmaktadır.

Uygulamanın Temel Özellikleri

  • Hafta Hafta Gebelik Takibi
  • Beslenme, Egzersiz ve Yaşam Önerileri
  • Doğuma Hazırlık Modülü
  • Emzirme ve Lohusalık Desteği
  • 0-2 Yaş Bebek Gelişimi
  • Test ve Aşı Hatırlatıcıları
  • Anı Günlüğü ve İsim Önerileri
  • Güvenilir Bilgi Paylaşımı

Tüm vatandaşlar, önümüzdeki haftadan itibaren mobil cihazlarına bu uygulamayı indirerek ücretsiz şekilde kullanmaya başlayabileceklerdir. Böylece annelik yolculuğu boyunca doğal ve fizyolojik süreçler an be an takip edilebilecektir.

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