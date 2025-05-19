DEM Parti, Siyasi Partilerle Görüşme Turuna Başlıyor
DEM Parti heyeti, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partilerle görüşme turuna başlıyor. İlk ziyaretler DEVA ve Saadet Partisi'ne.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 12:26, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 12:20
DEM Parti heyeti, Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla siyasi partilerle temaslara başlıyor. Bu kapsamda, heyet çeşitli siyasi partileri ziyaret ederek sürece dair fikir alışverişinde bulunacak. Ziyaretlerin amacı, terör örgütünün kendisini feshetmesinin ardından, Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe ulaşması için atılacak adımlar konusunda ortak bir anlayış geliştirmek olarak öne çıkıyor. Heyetin ziyaret programı ve katılımcı isimler de dikkat çekiyor.
Ziyaret Edilecek Partiler
- DEVA Partisi
- Saadet Partisi
- CHP
- Gelecek Partisi
Heyette Yer Alan İsimler
- Tuncer Bakırhan (Eş Genel Başkan)
- Tülay Hatimoğulları (Eş Genel Başkan)
- Gülistan Kılıç Koçyiğit (Grup Başkanvekili)
- Sezai Temelli (Grup Başkanvekili)
Ziyaret Takvimi
- Bugün: DEVA Partisi ve Saadet Partisi
- Yarın: CHP ve Gelecek Partisi
DEM Parti heyetinin bu ziyaretleri, siyasi partiler arasında diyalog ve iş birliği olanaklarını artırmayı hedefliyor. Görüşmelerin, Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe ulaşması için önemli bir adım olması bekleniyor.