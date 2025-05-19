Otoparkta Yaşlı Adamın Üzerinden Araç Geçti

Tekirdağ'da açık otoparkta yaşanan trajik bir olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yere düşen bir adamın üzerinden araç geçti. Yaşlı adam hastanede hayatını kaybederken, aracı kullanan sürücü ise gözaltına alındı. Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Çorlu Belediyesine ait açık otoparkta bulunan 64 yaşındaki Tevfik Deniz, bilinmeyen bir sebeple yere düştü. Bu esnada otoparktan çıkmak isteyen H.A.A. (34) isimli sürücünün kullandığı otomobil, yerde yatan Deniz'in üzerinden geçti.

Kaza Anı ve Sonrası

Sürücü, aracı durdurup dışarı çıktığında yerde yatan kişiyi fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tevfik Deniz'i Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Deniz kurtarılamadı.

Sürücünün Durumu

H.A.A. isimli sürücü, olay sonrası gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.