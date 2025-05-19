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Şimşek, Katar'da Küresel Büyüme Paneline Katılacak

Bakan Şimşek, Doha'da düzenlenen Katar Ekonomi Forumu'nda üst düzey oturumda panelist olacak. Katarlı ve Suudi bakanlarla küresel ekonomi ve bölgesel iş birliğini ele alacak. Ayrıca Katarlı iş dünyası ve finans sektörü temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 12:56, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 12:57
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Şimşek, Katar'da Küresel Büyüme Paneline Katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek olan Katar Ekonomi Forumu'na katılacak. Şimşek, forum kapsamında yarın gerçekleştirilecek olan "Küresel Büyüme ve Jeoekonomi" başlıklı üst düzey oturumda panelist olarak yer alacak. Bu önemli oturumda, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faysal el-İbrahim de Şimşek'e eşlik edecek. Panelde, küresel ekonomik görünüm, ülkelerin büyüme dinamikleri ve bölgesel iş birliği konuları ele alınacak.

Doha'da Gerçekleşecek Temaslar

Şimşek, Doha temasları kapsamında Katar Sanayi ve Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenecek reel sektör toplantısına da katılacak. Burada Katarlı iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatlarına yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

Finans Sektörü ile Yuvarlak Masa Toplantısı

Bakan Şimşek ayrıca, Katar'daki önde gelen finans sektörü temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında buluşacak. Bu toplantıda finansal iş birliği ve sektörel gelişmeler ele alınacak.

İkili Görüşmeler

Katar'daki temasları çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Şimşek, bu görüşmelerde bölgesel ekonomik gündeme ilişkin görüşlerini paylaşacak.

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