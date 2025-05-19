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81 İlden Gençler TCG Anadolu ile 19 Mayıs'ta Samsun'da

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, üniversiteli gençlerle birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Samsun'a ulaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 13:00, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 13:00
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81 İlden Gençler TCG Anadolu ile 19 Mayıs'ta Samsun'da

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ile İstanbul'dan yola çıkan, üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencilerinden 81 ilden seçilen 81 genç ile kara, hava ve deniz harp okulları öğrencileri Samsun'a ulaştı. Bu özel yolculukta, gençler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a giderken izlediği güzergahı, Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi olan TCG Anadolu ile geçti.

19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşan gençlere, seyahat boyunca hem TCG Anadolu Gemisi tanıtılarak milli savunma sanayisinin geldiği düzey gösterildi hem de alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla 19 Mayıs'ın tarihi önemi anlatıldı.

Gençler İçin Düzenlenen Etkinlikler

  • Film/belgesel gösterimi
  • Atölye çalışmaları
  • Müzik dinletisi
  • Yarışmalar
  • Bunlar gibi birçok etkinlik düzenleniyor.

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