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Katil İsrail bir Filistinliyi öldürerek ailesini alıkoydu

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail ordusuna bağlı özel bir birim tarafından bugün sabah erken saatlerde düzenlenen baskında bir Filistinli öldürüldü, eşi ve çocukları alıkonuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 13:25, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 13:23
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Katil İsrail bir Filistinliyi öldürerek ailesini alıkoydu

Katil İsrail'e ait özel bir kuvvet birimi, Han Yunus kentinin El-Ketibe bölgesine sızarak Filistinli Ahmed Serhan'ı direkt hedef alarak öldürdü.

İsrail güçleri daha sonra Serhan'ın eşi ve çocuklarını, aralarında 10 yaşında bir çocuğun da bulunduğu şekilde alıkoyarak bölgeden ayrıldı.

Baskının ardından bölgeden çekilen İsrail birimi, dış görünüşü yerinden edilmiş kişilerin eşyalarına benzeyen, kamufle edilmiş boş büyük bir kutu bıraktı.

Söz konusu birimin Han Yunus'a nasıl sızdığına dair henüz net bir bilgi bulunmazken, Filistinli sağlık kaynakları, Serhan'ın naaşının Han Yunus'taki Nasır Tıp Merkezi'ne getirildiğini belirtti.

Öte yandan Hamas'a bağlı El-Aksa Radyosu, İsrail güçlerinin El-Ketibe ve 5. Cadde bölgelerinde nokta baskın gerçekleştirdiğini ve bir Filistinliyi infaz ettiğini duyurdu.

Katil İsrail Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırıyor

Görgü tanıkları ise operasyon öncesinde soykırımcı İsrail ordusunun bölgede yoğun hava saldırısı düzenleyerek hareketli her hedefe ateş açtığını aktardı.

İşgalci İsrail ordusundan saldırıya dair şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

Söz konusu baskın, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü geniş çaplı saldırılar sürecinde özel birimlerce düzenlediği ilk operasyon değil. En dikkat çeken örneklerden biri, 8 Haziran'da Nusayrat Mülteci Kampı'nda gerçekleştirilen ve dört İsrailli esirin kurtarıldığı, ancak 274 Filistinlinin hayatını kaybettiği baskındı.

Son baskının, katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını genişlettiği yönündeki açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

İsrail'in son kara saldırısının "Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerinde katliamları yoğunlaştırmayı" hedeflediği belirtiliyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, saldırıların aylarca sürebileceğini ve "çatışma bölgelerindeki tüm sivillerin tahliyesini" içerebileceğini duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 174 binden fazla Filistinli öldü ya da yaralandı. Enkaz altında binlerce kayıp bulunuyor. Yaralıların ve ölülerin büyük çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.

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