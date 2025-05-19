19 Mayıs'ta TCG Anadolu ile Samsun'da Tarihi Bayrak Töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde, Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkartıldı. Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının ortak çalışması olan "TCG Anadolu ile Mavi Vatanda İstanbul'dan Samsun'a Milli Mücadele Yolculuğu" kapsamında, Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisiyle 81 ilden Samsun'a gelen gençlerin taşıdığı Türk bayrağı askerlere teslim edildi.

Askerler tarafından, Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkartıldı. Samsun Valisi Orhan Tavlı tarafından alınan bayrak, tören alanına götürülmesi için izcilere teslim edildi.

19 Mayıs'ın Anlamı ve Milli Mücadele Ruhu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs gibi tarihi bir günde donanmanın göz bebeği TCG Anadolu ile kutlu bir yolculuk yapan kıymetli gençlerle, Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı Samsun'da birlikte bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. 19 Mayıs'ın 106. yıl dönümünde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularıyla kutladığını belirten Bakan Güler, "19 Mayıs asil milletimizin yüksek onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalkışının başlangıcıdır." dedi.

Bakan Güler, 19 Mayıs'ın "Bütün ümidim gençliktedir" diyen Atatürk'ün ülkenin aydınlık geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olan genç nesillere duyduğu güven ve inancın simgesi olduğunu vurguladı. Bugün Samsun'da ortaya konan azim ve kararlılıktan ilham aldıklarını, yarınların güvencesi olan gençlerle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için sarsılmaz bir iradeyle yollarına devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin Savunma Sanayisindeki Yatırımlar

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli yatırımlar yaptığına dikkati çeken Güler, ülkenin savunma sanayisinde yaptığı yatırımlarla büyük bir sıçrama yakaladığını ve dünya çapında övgüyle takip edilen bir seviyeye ulaştığını söyledi. Gençlerin, 19 Mayıs'ın izinde yerli ve milli savunma sanayisinin en güçlü sembollerinden biri olan TCG Anadolu gemisiyle seyahat gerçekleştirdiğini belirtti.

Karada, denizde ve havada ihtiyacımız olan silah sistemlerinin operasyonel başarılarıyla pek çok ülke tarafından takdir gördüğünü ve satın alındığını vurguladı.

Bu sistemlerin terörle mücadelede ve ülkenin güvenliğinin korunmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" hedefinde en büyük payın şehitler, gaziler ve onların fedakar ailelerine ait olduğunu belirtti.

Gençlere Tavsiyeler ve Gelecek Vizyonu

Bakan Güler, ülke olarak sahip olunan eşsiz mirası yaşatmanın önemine değindi. Sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşma ortamı içinde üstesinden gelinemeyecek hiçbir sorun olmadığını belirterek, gençleri ülkenin değerleri etrafında kenetlenmeye davet etti.

Savunma ve güvenlik başta olmak üzere her alanda elde edilen başarıların daha da geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Uzay tabanlı teknolojilerden yapay zeka sistemlerine kadar birçok alanda kapasitenin geliştirildiğini vurguladı.

Gençlerin bilgi alanlarını ve potansiyellerini keşfetmelerinin önemine dikkat çekti.

Başarıya Giden Yol ve Gençlere Mesajlar

Başarının her gün uygulanan birkaç basit disiplinden ibaret olduğunu belirten Bakan Güler, gençlere sabırlı olmalarını ve uzun vadeli başarı için sürekli çaba göstermelerini tavsiye etti. "Türkiye'nin hayalleri sizin hayallerinizle örtüştüğü zaman ülkemiz daha güçlü olacaktır." dedi. Farklı disiplinlerden gelen gençlerin birlikte hareket etmelerinin önemini vurguladı.

Bilim ve teknolojiyle ilgilenen gençlerin ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu söyledi.

Elde edilen bilgi birikimi ve yeteneklerin birleşmesiyle ortaya çıkacak projelerin ülkeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhuriyet'in gençlere emanet olduğunu hatırlatarak, bu emaneti sonsuza kadar korumanın en önemli görev olduğunu belirtti.

Törenler ve TCG Anadolu'nun Önemi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Tütün İskelesi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük gücünün gençler olduğunu vurguladı.

Samsun'da kutlu bir yolculuğun son durağında, anlamı derin, tarihi bir buluşmaya şahitlik ettiklerini belirten Bak, "TCG Anadolu'nun Samsun'a varışıyla, 106 yıl önce aynı rotada bağımsızlık için yola çıkan Milli Mücadele kahramanlarının aziz hatıralarını selamlıyor, onları bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

TCG Anadolu'nun Özellikleri ve Gençlere Katkısı

"231 metre uzunluğundaki bu dev platform, milli savunma sanayimizin yüz akıdır." diyen Bak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da yaktığı İstiklal Mücadelesi meşalesinin bugün yerli ve milli teknolojilerle güçlenen bir Türkiye vizyonuyla buluştuğunu dile getirdi.

TCG Anadolu'nun askeri anlamda amfibi harekat, hava harekatı gibi görevler üstlenebildiğini belirtti.

Sivil anlamda ise doğal afetlere yardım ulaştırma, sivil tahliye ve hastane gemisi gibi görevler üstlenebildiğini söyledi.

Gemideki genç mühendislerden alınan geri bildirimlerin umut verdiğini ifade etti.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin gençlerin omuzlarında yükseleceğini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yerli ve milli üretim gücüyle gençleri buluşturan bu organizasyonları tüm güçleriyle desteklediklerini belirtti.