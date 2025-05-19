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Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle Ankara'da 50 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 14:51, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 14:52
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Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığından Büyükelçi Şen'in hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Malta'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden, camiamızın değerli mensubu Erdeniz Şen'i 19 Mayıs 2025 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Büyükelçi Şen'in cenazesinin, bugün, Ankara Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Şen'e rahmet ve ailesine başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, Büyükelçi Şen'in 1996'dan bu yana Dışişleri Bakanlığında görev yaptığı kaydedildi.

Şubat 2023'ten bu yana Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi olarak Malta'da görev yapan Şen, bir süredir Ankara'da tedavi görüyordu.

Bakan Fidan'dan taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Erdeniz Şen için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Bakan Fidan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Malta'da devletimizi temsil etmekte olan Büyükelçi Erdeniz Şen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Erdeniz, insani vasıfları ve çalışkanlığıyla Bakanlığımızın her kademesinde sevilen, muhataplarının saygı duyduğu bir diplomatımızdı.

Kendisine Allah'tan rahmet; değerli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum."

Büyükelçi Şen'in özgeçmişi

Ankara'da 12 Temmuz 1974 tarihinde dünyaya gelen Büyükelçi Şen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu, aynı yıl girdiği Dışişleri Bakanlığının farklı birimlerinde görev yaptı.

Bakanlığın merkez teşkilatında son olarak Elçi, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Şen, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Meclisi Başkanlık Makamında da çeşitli görevlerde bulundu.

Yurt dışında Türkiye'nin Bahreyn, Roma ve Washington Büyükelçiliklerinde çeşitli görevler üstlenen Şen, bir dönem de Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.

Erdeniz Şen, 9 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Valetta Büyükelçisi olarak atanmış ve 23 Şubat 2023 tarihinde güven mektubunu dönemin Malta Cumhurbaşkanı George Vella'ya sunarak görevine başlamıştı.

Deniz Şahinbaş Şen ile evli olan Valetta Büyükelçisi Şen, iki çocuk babasıydı.

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