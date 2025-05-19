Bakan Işıkhan: Genç istihdamı için metal sektörü önceliklendirildi

Kurtulmuş: 400 Oyu Alacak Bir Anayasa Değişikliği Yapabiliriz
Kurtulmuş: 400 Oyu Alacak Bir Anayasa Değişikliği Yapabiliriz
Ege'de 15 Saatte 19 Deprem! Son Sarsıntı Aydın'da
Ege'de 15 Saatte 19 Deprem! Son Sarsıntı Aydın'da
Tesettürlü öğrenciye 'Karabaş' diyen öğretmene soruşturma
Tesettürlü öğrenciye 'Karabaş' diyen öğretmene soruşturma
Turiste şezlong dayağı! İşletme mühürlendi
Turiste şezlong dayağı! İşletme mühürlendi
KKTC, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı
KKTC, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı
Kurtulmuş: Birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz
Kurtulmuş: Birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz
İstanbul'da 4,75 Milyonluk Ev Dolandırıcılığı: 6 Tutuklama
İstanbul'da 4,75 Milyonluk Ev Dolandırıcılığı: 6 Tutuklama
Sağlık Bakanlığı'ndan Gebelik Takibi İçin Yeni Mobil Uygulama
Sağlık Bakanlığı'ndan Gebelik Takibi İçin Yeni Mobil Uygulama
Türkiye'de İlk Melodili Yol: Mozart'ın Türk Marşı Ankara'da
Türkiye'de İlk Melodili Yol: Mozart'ın Türk Marşı Ankara'da
TCMB Enflasyon Raporu Perşembe Açıklanıyor
TCMB Enflasyon Raporu Perşembe Açıklanıyor
Başıboş Köpekler Çocuğa Saldırdı: Korku Dolu Anlar
Başıboş Köpekler Çocuğa Saldırdı: Korku Dolu Anlar
Yasa dışı bahiste korkutan artış: Ev kadınları bile dahil!
Yasa dışı bahiste korkutan artış: Ev kadınları bile dahil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Meteoroloji uyardı: İl il hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji uyardı: İl il hava durumu nasıl olacak?
Gıda Fiyatlarında Yüzde 50'ye Varan Düşüş Raflara Yansıdı
Gıda Fiyatlarında Yüzde 50'ye Varan Düşüş Raflara Yansıdı
TBMM'de HSK ve RTÜK Üyeleri Seçimi Bu Hafta Yapılacak
TBMM'de HSK ve RTÜK Üyeleri Seçimi Bu Hafta Yapılacak
Linet'i savunan Rektör Bostancı'ya Tepki: İstifa et
Linet'i savunan Rektör Bostancı'ya Tepki: İstifa et
2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray!
2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray!
Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele raflara yansıyor
Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele raflara yansıyor
İsrail, Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail, Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Hafta içi kaymakam, hafta sonu turizm rehberi
Hafta içi kaymakam, hafta sonu turizm rehberi
Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede
Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede
Hazine Bakanlığı: Londra'daki iddialar asılsız ve gerçek dışı
Hazine Bakanlığı: Londra'daki iddialar asılsız ve gerçek dışı
Türkiye'yi kavuracak sıcak dalgası geliyor!
Türkiye'yi kavuracak sıcak dalgası geliyor!
Alışveriş fişlerindeki gizli tehlike: Sağlığınız riskte!
Alışveriş fişlerindeki gizli tehlike: Sağlığınız riskte!
Özel Okullarda 403 Öğrencinin Diploması İptal Edildi
Özel Okullarda 403 Öğrencinin Diploması İptal Edildi
Ankara'da 19 Mayıs'ta Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?
Ankara'da 19 Mayıs'ta Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?
Malatya'da Başıboş Pitbull Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı
Malatya'da Başıboş Pitbull Saldırısı: Bir Kadın Yaralandı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Hakan Fidan Sırbistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
Hakan Fidan Sırbistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Işıkhan: Genç istihdamı için metal sektörü önceliklendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "1 Şubat'ta yürürlüğe giren Ulusal İstihdam Stratejisi ile metal sektörü stratejik öncelikler arasına alındı. Özellikle genç istihdamı için sektör önceliklendirildi" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 15:44, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 15:43
Yazdır
Bakan Işıkhan: Genç istihdamı için metal sektörü önceliklendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı Türk Metal Sendikası tarafından düzenlenen 'Genç İşçiler 2. Büyük Kurultayı'na katıldı.

Program çerçevesinde konuşan Bakan Işıkhan, 19 Mayıs gibi anlam yüklü bir tarihte, gençliğe armağan edilmiş bir günde, Türkiye'nin sanayi gücünü omuzlayan genç işçilerle bir arada olduklarını dile getirdi.

"Gençliğin alın teri olmadan ülkenin ne sanayisi yükselebilir, ne de güçlü Türkiye hayali hayata geçebilir"

Gençlerin emeklerinin ülke kalkınmasındaki değerine ilişkin konuşan Işıkhan, "Biz biliyoruz ki, gençliğin emeği, alın teri ve kararlılığı olmadan bu ülkenin ne sanayisi yükselebilir, ne kalkınması tamamlanabilir, ne de büyük ve güçlü Türkiye hayali hayata geçebilir" şeklinde konuştu.

"Metal sektörü yaklaşık 2 milyon düzeyinde kişiye doğrudan istihdam sağlamakta"

Metal sektörünün önemine de değinen Işıkhan, metal sektörünün üretimin olduğu kadar direncin, aklın, mühendisliğin ve alın terinin sektörü olduğunu vurguladı. Işıkhan, "Yıllık 94 milyar dolarlık ihracat kapasitesiyle, ülkemizin toplam ihracatının yüzde 40'ına yakınını tek başına gerçekleştiren bu sektör; otomotivden çeliğe, alüminyumdan ağır sanayiye kadar geniş bir yelpazede yüksek katma değer üretiyor. Ve işte bu dev sektörde, yaklaşık 195 bin iş yeri faaliyet göstermekte olup, sektör yaklaşık 2 milyon düzeyinde kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır. Ayrıca metal sektöründe bugün 30 yaş altında, yaklaşık 564 bin gencimiz istihdam ediliyor. Bu sayı her yıl artıyor" açıklamasında bulundu.

"Metal sektöründeki gençlerin yüzde 17'si kadınlardan oluşuyor"

Metal sektöründe gençlerin üretime katıldığını ve alın teri döktüğünü söyleyen Işıkhan, "Bu tablo, bizi hem gururlandırıyor hem de gelecek adına umutlandırıyor. Ayrıca bu gençlerin yüzde 17'si kadınlardan oluşuyor. Bu oran da gösteriyor ki; Türk kadını üretimin merkezinde, atölyede, montaj hattında, metalin yürekli işçileri arasında yerini almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Metal sektöründe sendikalaşma oranı ortalamanın üstünde"

Işıkhan Türk Metal Sendikası'nın gerçekleştirdiği kurultayın aynı zamanda bir hak arayışının, bir bilinç yükselişinin ve örgütlü emeğin gücünün göstergesi olduğunu işaret ederek, "Bakınız; Türkiye genelinde işçilerimizin sendikalaşma oranı yaklaşık yüzde 15 iken, metal sektöründe bu oran yüzde 19 düzeyinde. Yani sizler, ortalamanın üzerinde bir sendikal bilinçle bu mücadelede yer alıyorsunuz. Bugün, metal işkolunda 1 milyon 987 bin işçi çalışmakta ve bunların 382 bini sendikalı durumdadır. Sadece; Türk Metal Sendikası'nın üye sayısı 294 bine yaklaştı. Bu başarı; alın terinin, emeğin ve mücadelenin eseridir" bilgisini paylaştı.

"Ulusal İstihdam Stratejisi ile metal sektörü genç istihdamı için önceliklendirildi"

Metal sektörünün, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin en çok etkilediği sektörlerin başında geldiğini söyleyen Işıkhan, "Bu dönüşümün getirdiği her değişim aynı zamanda gençler için yeni fırsat kapılarıdır. Yapay zekadan otomasyona, verimlilikten enerji verimliliğine kadar her başlıkta gençlerin dinamizmine ihtiyaç var. Bu noktada 1 Şubat'ta yürürlüğe giren Ulusal İstihdam Stratejisi ile bu sektör stratejik öncelikler arasına alındı. Özellikle genç istihdamı için sektör önceliklendirildi. Gençlerin daha nitelikli, güvenceli ve sürdürülebilir koşullarda istihdam edilmesini destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye olarak kalkınmadan ve sosyal dayanışmadan yana olan her ülkeyle dostluk kuruyoruz"

Işıkhan, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu (UAMİF) çatısı altında işçi temsilcilerinin de kurultayda yer aldığını hatırlatarak, "İşçilerin emeği uluslararası sınırları aşar; alın teri tüm toplumların ortak değeridir. Türk Metal Sendikası da bir ayağı değerlerimizde sabit dururken diğer ayağıyla da evrensel bir sendikacılığın tüm gereklerini yerine getiren vizyoner bir sendikadır. Türkiye olarak; barıştan, kalkınmadan, adaletten ve sosyal dayanışmadan yana olan her ülkeyle dostluk kuruyoruz. Eğitimden yatırıma, kültürden ticarete kadar her alanda olduğu gibi emek mücadelesinde de uluslararası iş birliğini önemsiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Kurultayların, geleceği birlikte inşa etmenin provası olduğunu sözlerine ekleyen Işıkhan, genç işçilere şu şekilde seslendi:

"Bu provada sizin heyecanınız, kararlılığınız ve cesaretiniz göz dolduruyor. Unutmayın, sendika demek birlik demektir. Sendika demek dayanışma demektir. Sendika demek, hak aramak, hakkı savunmak ve geleceği kurmaktır. Biz de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla genç işçilerimizin yanında olmaya, Sendikalarımızla birlikte yürümeye, ve büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda alın terini baş tacı etmeye devam edeceğiz."

Programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanı sıra Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ ve Avrasya Metal İşçileri Federasyonu temsilcileri yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber