Bakan Işıkhan: Genç istihdamı için metal sektörü önceliklendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı Türk Metal Sendikası tarafından düzenlenen 'Genç İşçiler 2. Büyük Kurultayı'na katıldı.

Program çerçevesinde konuşan Bakan Işıkhan, 19 Mayıs gibi anlam yüklü bir tarihte, gençliğe armağan edilmiş bir günde, Türkiye'nin sanayi gücünü omuzlayan genç işçilerle bir arada olduklarını dile getirdi.

"Gençliğin alın teri olmadan ülkenin ne sanayisi yükselebilir, ne de güçlü Türkiye hayali hayata geçebilir"

Gençlerin emeklerinin ülke kalkınmasındaki değerine ilişkin konuşan Işıkhan, "Biz biliyoruz ki, gençliğin emeği, alın teri ve kararlılığı olmadan bu ülkenin ne sanayisi yükselebilir, ne kalkınması tamamlanabilir, ne de büyük ve güçlü Türkiye hayali hayata geçebilir" şeklinde konuştu.

"Metal sektörü yaklaşık 2 milyon düzeyinde kişiye doğrudan istihdam sağlamakta"

Metal sektörünün önemine de değinen Işıkhan, metal sektörünün üretimin olduğu kadar direncin, aklın, mühendisliğin ve alın terinin sektörü olduğunu vurguladı. Işıkhan, "Yıllık 94 milyar dolarlık ihracat kapasitesiyle, ülkemizin toplam ihracatının yüzde 40'ına yakınını tek başına gerçekleştiren bu sektör; otomotivden çeliğe, alüminyumdan ağır sanayiye kadar geniş bir yelpazede yüksek katma değer üretiyor. Ve işte bu dev sektörde, yaklaşık 195 bin iş yeri faaliyet göstermekte olup, sektör yaklaşık 2 milyon düzeyinde kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır. Ayrıca metal sektöründe bugün 30 yaş altında, yaklaşık 564 bin gencimiz istihdam ediliyor. Bu sayı her yıl artıyor" açıklamasında bulundu.

"Metal sektöründeki gençlerin yüzde 17'si kadınlardan oluşuyor"

Metal sektöründe gençlerin üretime katıldığını ve alın teri döktüğünü söyleyen Işıkhan, "Bu tablo, bizi hem gururlandırıyor hem de gelecek adına umutlandırıyor. Ayrıca bu gençlerin yüzde 17'si kadınlardan oluşuyor. Bu oran da gösteriyor ki; Türk kadını üretimin merkezinde, atölyede, montaj hattında, metalin yürekli işçileri arasında yerini almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Metal sektöründe sendikalaşma oranı ortalamanın üstünde"

Işıkhan Türk Metal Sendikası'nın gerçekleştirdiği kurultayın aynı zamanda bir hak arayışının, bir bilinç yükselişinin ve örgütlü emeğin gücünün göstergesi olduğunu işaret ederek, "Bakınız; Türkiye genelinde işçilerimizin sendikalaşma oranı yaklaşık yüzde 15 iken, metal sektöründe bu oran yüzde 19 düzeyinde. Yani sizler, ortalamanın üzerinde bir sendikal bilinçle bu mücadelede yer alıyorsunuz. Bugün, metal işkolunda 1 milyon 987 bin işçi çalışmakta ve bunların 382 bini sendikalı durumdadır. Sadece; Türk Metal Sendikası'nın üye sayısı 294 bine yaklaştı. Bu başarı; alın terinin, emeğin ve mücadelenin eseridir" bilgisini paylaştı.

"Ulusal İstihdam Stratejisi ile metal sektörü genç istihdamı için önceliklendirildi"

Metal sektörünün, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin en çok etkilediği sektörlerin başında geldiğini söyleyen Işıkhan, "Bu dönüşümün getirdiği her değişim aynı zamanda gençler için yeni fırsat kapılarıdır. Yapay zekadan otomasyona, verimlilikten enerji verimliliğine kadar her başlıkta gençlerin dinamizmine ihtiyaç var. Bu noktada 1 Şubat'ta yürürlüğe giren Ulusal İstihdam Stratejisi ile bu sektör stratejik öncelikler arasına alındı. Özellikle genç istihdamı için sektör önceliklendirildi. Gençlerin daha nitelikli, güvenceli ve sürdürülebilir koşullarda istihdam edilmesini destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye olarak kalkınmadan ve sosyal dayanışmadan yana olan her ülkeyle dostluk kuruyoruz"

Işıkhan, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu (UAMİF) çatısı altında işçi temsilcilerinin de kurultayda yer aldığını hatırlatarak, "İşçilerin emeği uluslararası sınırları aşar; alın teri tüm toplumların ortak değeridir. Türk Metal Sendikası da bir ayağı değerlerimizde sabit dururken diğer ayağıyla da evrensel bir sendikacılığın tüm gereklerini yerine getiren vizyoner bir sendikadır. Türkiye olarak; barıştan, kalkınmadan, adaletten ve sosyal dayanışmadan yana olan her ülkeyle dostluk kuruyoruz. Eğitimden yatırıma, kültürden ticarete kadar her alanda olduğu gibi emek mücadelesinde de uluslararası iş birliğini önemsiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Kurultayların, geleceği birlikte inşa etmenin provası olduğunu sözlerine ekleyen Işıkhan, genç işçilere şu şekilde seslendi:

"Bu provada sizin heyecanınız, kararlılığınız ve cesaretiniz göz dolduruyor. Unutmayın, sendika demek birlik demektir. Sendika demek dayanışma demektir. Sendika demek, hak aramak, hakkı savunmak ve geleceği kurmaktır. Biz de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla genç işçilerimizin yanında olmaya, Sendikalarımızla birlikte yürümeye, ve büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda alın terini baş tacı etmeye devam edeceğiz."

Programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanı sıra Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ ve Avrasya Metal İşçileri Federasyonu temsilcileri yer aldı.