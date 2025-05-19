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Tesettürlü öğrenciye 'Karabaş' diyen öğretmene soruşturma

Hatay'da 11 yaşındaki tesettürlü öğrencinin, öğretmeni tarafından 'Karabaş' ifadesine maruz kaldığını iddia etmesi üzerine aile CİMER'e şikayette bulundu. Şikayet üzerine Hatay Valiliği konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 16:38, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 16:43
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Tesettürlü öğrenciye 'Karabaş' diyen öğretmene soruşturma

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşanan olayda, bir ortaokulda öğrenim gören 5'inci sınıf öğrencisi H.K. (11), derste sınıf arkadaşından kalem almak için arkasına döndüğü sırada fen bilgisi öğretmeni tarafından "önüne dön karabaş" şeklinde hitaba maruz kaldı. Sınıf arkadaşlarının önünde duyduğu bu sözler karşısında gözyaşlarını tutamayan tesettürlü öğrenci H.K., durumu eve gelince babasına anlattı. Baba Harun K. (35), yaşananlar üzerine öğretmen hakkında okul idaresine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sözlü, ayrıca CİMER'e yazılı şikayette bulundu. Gelen şikayetler üzerine Hatay Valiliği konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

Baba Harun K.'nın Açıklamaları

Kızına "Karabaş" diye hitap eden öğretmenin artık kızının dersine girmesini istemediğini belirten baba Harun K., "9 Mayıs günü kızım okul servisinden indi ve ağlayarak yanıma geldi. Fen bilgisi öğretmeninin kendisine tüm sınıfın duyacağı şekilde 'karabaş önüne dön önüne' dediğini söyledi. Ben de bunun üzerine o öğretmenini aradım. Öğretmenine durumu sordum. Bana dedi ki ben kızınızdan özür diledim. 'Sizden de özür diliyorum ama dedi özrümü de kabul etmiyorsanız nereye istiyorsanız şikayet edebilirsiniz' dedi. Ben de önce okul idaresiyle görüştüm. Onlara şikayetimi bildirdim sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundum. O okul idaresiyle veya okulun diğer öğretmen kadrosuyla zaten bir sıkıntımız yok. Çünkü okul şampiyonların okulu diyerek geçiyor. Her senede en az 1-2 Türkiye 1'incisi çıkaran bir okul. Allah'ın izniyle bu süreçten de alnımızdan akıyla çıkacağız. Yani sürecin takipçisiyiz inşallah" dedi.

Öğrenci H.K.'nın Yaşadıkları

Okuldaki diğer öğretmenleriyle sorun yaşamadığını dile getiren H.K., "Fen bilgisi dersindeydik, kalem almak için arkamı dönmüştüm. Öğretmenim de başörtümü kastederek 'karabaş dön önüne' dedi. Ardından hemen teneffüs zili çaldı. Ağlamaya başladığımı görünce öğretmenim beni yanına çağırdı ve özür diledi. Ama özrünü kabul etmediğimi söyledim, daha sonra beni lavaboya gönderdi elimi yüzümü yıkamam için. Servisten de zaten ağlayarak inmiştim, babam da ne olduğunu sorunca öğretmenimizin bana dediklerini anlattım ve öğretmenimizi aradı. Yani benim de bir hayalim var ve o hayalleri gerçekleştirmek için ben bu okula gidiyorum. Ama o öğretmen yüzünden çok moralim bozuldu. O öğretmenin artık dersimize girmesini istemiyorum. Diğer hocalarım çok iyi yani bizimle çok iyi ilgileniyor, asla hakarete bulunmuyorlar. Okulum, her yerde şampiyonların okulu diye geçiyor. Zaten belirli bir seviyede olduğum için ben bu okula gidiyorum, savcı olmak istiyorum, onun için biraz da gitmek istedim" diye konuştu.

Olay Sonrası Süreç

  • Hatay Valiliği idari soruşturma başlattı.
  • Baba Harun K., okul idaresi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
  • Öğrenci H.K., öğretmenin dersine girmesini istemiyor.
  • Okulun diğer öğretmenleriyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmadı.


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