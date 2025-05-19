3 dilenci 5 saatte 24 bin lira topladı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan 3 dilencinin üzerinden toplam 24 bin 665 lira çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 16:58, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 17:01
Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı.
Karşıyaka Mezarlığı'nda dilenirken yakalanan Dursun S. (44), Döne S. (71) ve Cevdet A. (58), ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.
Dilencilerin üzerlerinde toplam 24 bin 665 lira bulundu.
Zabıta ekiplerinin sorusu üzerine dilenciler, parayı yaklaşık 5 saatte topladıklarını belirtti.
Söz konusu paraya el konulurken, dilencilerin her birine 1406 lira idari para cezası uygulandı.