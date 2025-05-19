3 dilenci 5 saatte 24 bin lira topladı

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı.

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