Şehir Merkezlerine İnen Yaban Domuzlarına Karşı Harekete Geçildi!

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, son günlerde Muğla Marmaris ve Aydın Kuşadası'nda yaban domuzlarının yerleşim yerlerine indiğine dair haberler ve görüntüler üzerine harekete geçti. Vatandaşların güvenlik endişesi ve tarım alanlarına verilen zarar nedeniyle, yaban domuzlarıyla mücadele kapsamında çeşitli önlemler alınmıştır. Yerleşim alanlarında termal kameralı dronlarla envanter çalışması yapılarak yaban domuzu yuvalama alanları tespit edilmiştir.

Alınan Önlemler ve Uygulamalar

Kaymakamlık, kolluk kuvvetleri, tarım, orman ve sağlık birimlerinin yer aldığı bir komisyon kurulmuştur.

Belediyelerle görüşülerek çöplerin düzenli toplanması sağlanmıştır.

Muhtarlarla iş birliği toplantıları düzenlenmiş ve mücadele yöntemleri uygulamaya konulmuştur.

Yerleşim yerleri dışında yemleme çalışması başlatılmış, yaban domuzlarının şehir dışına yönelmesi sağlanmıştır.

Vatandaşların yaban domuzlarını beslemesinin önlenmesi için anonslar yapılmış ve okullarda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yaban domuzlarının yakalanmasına yönelik kafesler imal edilerek araziye yerleştirilmiştir.

Sürek avı faaliyetleri başlatılmıştır ve yaban domuzlarını etkisiz hale getirme çalışmaları devam etmektedir.

Bilgilendirme ve İş Birliği

DKMP Genel Müdürlüğü, basın kuruluşları ile ortak faaliyetler yürütmüş ve yerleşim yerlerinde bilgilendirme çalışmalarına ağırlık vermiştir. Tüm bu önlemler, hem vatandaşların güvenliği hem de tarım alanlarının korunması amacıyla hızla hayata geçirilmiştir.



