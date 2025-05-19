Özbek'ten Muslera açıklaması: Kalması için ısrarcı olacağız

Gabar'da Tarih Yazılıyor: Şırnak Petrolün Başkenti Oldu!
Gabar'da Tarih Yazılıyor: Şırnak Petrolün Başkenti Oldu!
AB'den Türkiye raporu: Enflasyon düşmeye devam edecek
AB'den Türkiye raporu: Enflasyon düşmeye devam edecek
Dışişleri'nden Yunan makamlarının 'Pontus' iddialarına kınama
Dışişleri'nden Yunan makamlarının 'Pontus' iddialarına kınama
Kurtulmuş: 400 Oyu Alacak Bir Anayasa Değişikliği Yapabiliriz
Kurtulmuş: 400 Oyu Alacak Bir Anayasa Değişikliği Yapabiliriz
Ege'de 15 Saatte 19 Deprem! Son Sarsıntı Aydın'da
Ege'de 15 Saatte 19 Deprem! Son Sarsıntı Aydın'da
Tesettürlü öğrenciye 'Karabaş' diyen öğretmene soruşturma
Tesettürlü öğrenciye 'Karabaş' diyen öğretmene soruşturma
Turiste şezlong dayağı! İşletme mühürlendi
Turiste şezlong dayağı! İşletme mühürlendi
KKTC, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı
KKTC, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı
Kurtulmuş: Birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz
Kurtulmuş: Birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz
İstanbul'da 4,75 Milyonluk Ev Dolandırıcılığı: 6 Tutuklama
İstanbul'da 4,75 Milyonluk Ev Dolandırıcılığı: 6 Tutuklama
Sağlık Bakanlığı'ndan Gebelik Takibi İçin Yeni Mobil Uygulama
Sağlık Bakanlığı'ndan Gebelik Takibi İçin Yeni Mobil Uygulama
Türkiye'de İlk Melodili Yol: Mozart'ın Türk Marşı Ankara'da
Türkiye'de İlk Melodili Yol: Mozart'ın Türk Marşı Ankara'da
TCMB Enflasyon Raporu Perşembe Açıklanıyor
TCMB Enflasyon Raporu Perşembe Açıklanıyor
Başıboş Köpekler Çocuğa Saldırdı: Korku Dolu Anlar
Başıboş Köpekler Çocuğa Saldırdı: Korku Dolu Anlar
Yasa dışı bahiste korkutan artış: Ev kadınları bile dahil!
Yasa dışı bahiste korkutan artış: Ev kadınları bile dahil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Meteoroloji uyardı: İl il hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji uyardı: İl il hava durumu nasıl olacak?
Gıda Fiyatlarında Yüzde 50'ye Varan Düşüş Raflara Yansıdı
Gıda Fiyatlarında Yüzde 50'ye Varan Düşüş Raflara Yansıdı
TBMM'de HSK ve RTÜK Üyeleri Seçimi Bu Hafta Yapılacak
TBMM'de HSK ve RTÜK Üyeleri Seçimi Bu Hafta Yapılacak
Linet'i savunan Rektör Bostancı'ya Tepki: İstifa et
Linet'i savunan Rektör Bostancı'ya Tepki: İstifa et
2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray!
2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray!
Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele raflara yansıyor
Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele raflara yansıyor
İsrail, Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail, Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Hafta içi kaymakam, hafta sonu turizm rehberi
Hafta içi kaymakam, hafta sonu turizm rehberi
Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede
Kartalkaya faciasının ayrıntıları iddianamede
Hazine Bakanlığı: Londra'daki iddialar asılsız ve gerçek dışı
Hazine Bakanlığı: Londra'daki iddialar asılsız ve gerçek dışı
Türkiye'yi kavuracak sıcak dalgası geliyor!
Türkiye'yi kavuracak sıcak dalgası geliyor!
Alışveriş fişlerindeki gizli tehlike: Sağlığınız riskte!
Alışveriş fişlerindeki gizli tehlike: Sağlığınız riskte!
Özel Okullarda 403 Öğrencinin Diploması İptal Edildi
Özel Okullarda 403 Öğrencinin Diploması İptal Edildi
Ankara'da 19 Mayıs'ta Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?
Ankara'da 19 Mayıs'ta Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?
Ana sayfaHaberler Spor

Özbek'ten Muslera açıklaması: Kalması için ısrarcı olacağız

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın 1 sezon daha takımda kalması için ısrarcı olacaklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 18:44, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 18:44
Yazdır
Özbek'ten Muslera açıklaması: Kalması için ısrarcı olacağız

Dursun Özbek, kulüp üyeleri için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu garantilediklerini hatırlatan Özbek, "Şampiyonluğu kazandığımız günün ertesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Milletimizin bayramı kutlu olsun." dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpte 14. sezonunu geçiren ve kazandığı 19 kupayla Türk futbol tarihine geçen Muslera'nın ülkesine dönmek istediğini aktaran Özbek, "Muslera ile konuştum. Ailesi memleketinde yaşıyor. O da ülkesine dönmek istiyor. Kendisine 1 sezon daha bizde kalmasını söyledim. Ancak kendisi gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Başkan Özbek, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin iyi durumda olduğunu belirterek, "Dün Icardi ile görüştüm. Son derece fit ve hazır gördüm. Çok hazır geliyor. Antrenmanlarına memleketinde devam etmişti. Icardi, Galatasaray'ın çok önemli bir değeri. Önümüzdeki sezon bize çok fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Osimhen'in Galatasaray'da kalmasını arzu ediyoruz"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, bu sezon kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in takımda kalmasını istediklerini söyledi.

Taraftarların Osimhen'i çok sevdiğini vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

"Osimhen'e sadece dün değil Gaziantep'teki Türkiye Kupası finalinde de büyük bir tezahürat yapıldı. Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. Osimhen iyi bir futbolcu, Galatasaray'a aidiyeti çok yüksek. Hem yönetim kurulumuz hem de taraftarımız böyle bir futbolcunun Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Bu çağrılara kulak veriyoruz. Buradaki en önemli karar Osimhen'in. Genç bir futbolcu. Kariyerini ne şekilde geliştireceği yönünde düşünceleri var. Onları henüz kendisiyle paylaşmadık. Bu sevgi seline ne cevap vereceğini önümüzdeki günlerde konuşacağız. Kendisinin verdiği karar çerçevesinde yönetim kurulumuz bir karar alacak. Bu konuda bir tereddüt olmasın. Her Galatasaraylı gibi yönetimimiz de önümüzdeki sezon Osimhen'i özellikle Şampiyonlar Ligi sınavında kadrosunda görmek istiyor."

Özbek, şampiyonluk kutlamalarının Yenikapı Miting Alanı'nda yapılması için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

- "Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum"

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı taraftara, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü verdi.

Şampiyon olarak "Devler Ligi"ne doğrudan katılım hakkı elde ettiklerini vurgulayan Özbek, "Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma, sezonu biraz daha geç açma, daha fazla hazırlanma fırsatı veriyor. Bu iyi bir şey. Yaklaşık 1 aydan fazladır bu neticeyi bekliyorduk. Bundan dolayı 1-1,5 ay önce Şampiyonlar Ligi'ne gidecek kadroyu oluşturmak için çalışmalarımızı başlatmıştık. Sezon açıldıktan sonra da bunları yerine getirmek için çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Özbek, "Taraftara çilek transfer sözü veriyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Taraftara Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum. Geçtiğimiz yıl bunu yapamadık. İnşallah bu sezon iyi hazırlanıyoruz. Avrupa'da da başarılı olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber