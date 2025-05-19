Gabar'da Tarih Yazılıyor: Şırnak Petrolün Başkenti Oldu!

Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şırnak Sivil Toplum Buluşması" programında konuşan Bayraktar, gençlerle birlikte enerjide bağımsızlık yolunda büyük bir heyecanla ilerlediklerini söyledi. 2019 yılında başlatılan sismik çalışmaların 2021 yılında meyvesini verdiğini ve Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinin Gabar'da gerçekleştirildiğini belirtti. Bugün günlük 81 bin varil üretime ulaşıldığını, Şırnak'ın adeta petrolün başkenti haline geldiğini dile getirdi.

Gabar'da Tarih Yazılıyor

"Terörsüz Türkiye" vizyonunun ilk örneklerinin Gabar'da uygulamaya konduğunu belirten Bayraktar, Türkiye Petrollerinin 7 yıl önce 36 bin varil olan üretiminin bugün sadece Gabar'da 81 bin varil seviyesine çıktığını söyledi. Üretimin daha da artırılması hedefleniyor.

Ekonomik Katkılar ve İstihdam

Bayraktar, Şırnak'ın zengin maden kaynaklarının da ekonomiye kazandırılarak bölgeye istihdam ve yatırım getirileceğini ifade etti. Petrol üretiminin cari açığın azaltılmasında önemli rol oynadığını, enerjide dışa bağımlılığın azalmasıyla Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olacağını vurguladı.

Gabar İstihdam Kapısı Oldu

3 bin 200'ü aşkın kişi , özellikle kadınlar, Gabar'da çalışıyor.

, özellikle kadınlar, Gabar'da çalışıyor. Daha fazla kişiye iş ve aş imkanı sağlanacak.

Bölgedeki yatırımların artmasıyla gençler için yeni istihdam kapıları açılacak.

Doğal Gazda Yeni Keşifler

Bayraktar, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nın 80 kilometre güneybatısında yeni bir doğal gaz keşfi yapıldığını açıkladı. 75 milyar metreküplük ve 30 milyar dolar piyasa değerine sahip bu rezervle konutların doğal gaz ihtiyacının 3,5 yıl boyunca karşılanabileceğini belirtti. Türkiye'nin tüm illerinde doğal gazın yaygınlaştırıldığını, artık hedefin kendi kaynaklarından doğal gaz üretmek olduğunu söyledi.

Sosyal Destekler ve Şehitlerin Anısı

2022-2024 yıllarında yaklaşık 1 trilyon liralık elektrik ve doğal gaz desteği sağlandı.

sağlandı. Doğal gaz faturalarının yüzde 70'i, elektrik faturalarının ise yaklaşık yüzde 50'si devlet tarafından karşılanıyor.

Çalışma sahalarına şehitlerin isimleri veriliyor; örneğin, "Mehmet İrfan Güler Sahası".

Bölgesel Kalkınma ve Birlik Mesajları

Şırnak Valisi Birol Ekici, kentte üretim rekorlarının kırıldığını ve tarım ile ekonominin gelişmesi için çalıştıklarını belirtti. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak'ın artık huzurun, kalkınmanın ve umudun adı olduğunu vurguladı. Cizre Organize Sanayi Bölgesi'nin işsizliğin değil üretimin merkezi haline geldiğini, Silopi Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile binlerce gence istihdam sağlandığını kaydetti.

Kentteki Dönüşüm ve Gelecek Vizyonu

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak'ın bugün üretim, enerji, barış ve kalkınmanın konuşulduğu bir şehir haline geldiğini söyledi. Bu dönüşümün irade, kararlılık ve güçlü siyasi vizyonun eseri olduğunu belirtti. Programa çok sayıda üst düzey yetkili, milletvekili, kurum temsilcisi ve vatandaş katıldı.



