Parkta Köpek Saldırısı: Belediye Yetkililerine Soruşturma

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, parkta oynarken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan bir çocuk yaralandı. Olay, Köyceğiz Belediyesi sınırları içindeki Yeni Mahalle soğuk hava deposu yanında bulunan parkta meydana geldi. Salih P. (11) isimli çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı ve sağ bacağından yaralandı. Salih P'nin bağırarak yardım istemesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar köpekleri uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Köyceğiz Belediye Başkanı ve belediye görevlileri hakkında soruşturma başlattı.



