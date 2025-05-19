İngiltere ve Fransa öncülüğünde İsrail'e 'Gazze'ye saldırıları durdur' çağrısı
İngiltere ve Fransa'nın hazırladığı, çok sayıda Avrupa ülkesinin katıldığı ortak açıklamada İsrail'den Gazze'ye saldırılarını derhal durdurup insani yardımlara izin vermesi istendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2025 20:38, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2025 20:42
İngiltere ve Fransa'nın hazırladığı, çok sayıda Avrupa ülkesinin katıldığı ortak açıklamada İsrail'den Gazze'ye saldırılarını derhal durdurup insani yardımlara izin vermesi istendi.