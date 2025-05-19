İngiltere ve Fransa öncülüğünde İsrail'e 'Gazze'ye saldırıları durdur' çağrısı

İngiltere ve Fransa'nın hazırladığı, çok sayıda Avrupa ülkesinin katıldığı ortak açıklamada İsrail'den Gazze'ye saldırılarını derhal durdurup insani yardımlara izin vermesi istendi.

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