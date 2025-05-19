Erdoğan'dan Gençlere: Terörün Olmadığı Türkiye'yi Emanet Edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşana kadar bu yolculuğun hiç bitmeyeceğini vurgulayarak, terörsüz Türkiye kavşağının suhuletle dönülmesinin ardından hedeflere çok daha hızlı ulaşılacağını belirtti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya gelen Erdoğan, gençlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Farklı branşlarda başarıdan başarıya koşan milli sporcuların yanı sıra bilimde, sanatta, sivil toplumda ve teknolojide önemli işlere imza atan gençlerle beraber olduklarını belirten Erdoğan, elde edilen başarılardan dolayı gençleri tebrik etti. Gençlerin başarılarının daim olmasını temenni eden Erdoğan, ülkeye yaşattıkları sevinçler için gençlere ve onları yetiştiren ailelere şükranlarını sundu.

Gençlere Mesajlar ve Tarihi Vurgular

Erdoğan, yarınların mimarı ve Türkiye Yüzyılı'nın mihmandarı olan gençlerle gurur duyduğunu belirterek, "Sizler, Türkiye'nin yüz akısınız. Siz milletimizin güven kaynağısınız. Her biriniz bu toprakların medarıiftiharı, istikbalimizin kilit taşlarısınız. Rabbim yolunuzu da bahtınızı da zihninizi de açık eylesin." dedi. Tarihin nice zorluklarla dolu olduğunu vurgulayan Erdoğan, Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Çanakkale'den Milli Mücadele'ye kadar zafer ve diriliş destanlarının her seferinde yeniden yazıldığını belirtti.

19 Mayıs'ın Önemi

19 Mayıs 1919'un gençlerin fedakarlıklarıyla bezeli mücadelesi sayesinde muhteşem bir zaferle taçlandığını söyleyen Erdoğan, "Şanlı bir maziden parlak bir istikbale giden yolculuğumuz bugün de aynı kararlılıkla devam ediyor. Spordan savunmaya, diplomasiden güvenliğe, bilimden teknolojiye, enerjiden eğitime her alanda başarıdan başarıya koşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerle Soru-Cevap Bölümü

Mardin'den gelen Seyithan , bölgede huzurun hakim olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi ve terörün etkilerinin sona erdiğini belirtti.

, bölgede huzurun hakim olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi ve terörün etkilerinin sona erdiğini belirtti. Modern Pentatlon Olimpik Sporcusu İlke Özyüksel Mihrioğlu , branşı hakkında bilgi verdi ve yaklaşan şampiyonalardan bahsetti.

, branşı hakkında bilgi verdi ve yaklaşan şampiyonalardan bahsetti. Tuncer Baha Sezerer , TEKNOFEST 2025'te kazandıkları ödülü anlattı ve yapay zeka alanında atılan adımları sordu.

, TEKNOFEST 2025'te kazandıkları ödülü anlattı ve yapay zeka alanında atılan adımları sordu. Kuzey Tunçelli , Cumhurbaşkanı'na olimpik branşlarla ilgili soru yöneltti.

, Cumhurbaşkanı'na olimpik branşlarla ilgili soru yöneltti. Hacer Karakaş , başörtülü olarak mezun olacağını belirterek, Türkiye'nin küresel diplomasideki rolünü sordu.

, başörtülü olarak mezun olacağını belirterek, Türkiye'nin küresel diplomasideki rolünü sordu. Bir öğrenci yeni anayasa çalışmaları hakkında soru yöneltti.

Yapay Zeka ve Teknoloji Vurgusu

Erdoğan, yapay zeka alanında üniversitelerin ve özel sektörün iş birliğiyle önemli adımlar atıldığını belirtti. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bu alanda çalışmalar yürüttüğünü, Baykar'ın ise lise düzeyinde eğitimle gençleri yetiştirdiğini ifade etti. Yapay zekada mücadelenin çok daha farklı bir boyuta taşındığını vurguladı.

Yeni Anayasa Çalışmaları

Yeni anayasa konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, "Artık bundan 20 sene öncesinin anayasası ile gidemeyiz. Yeni bir anayasa ve bunu inşallah sizlerle beraber yapacağız." dedi.

Programdan Notlar

Bir genç kanun dinletisi sundu.

Bir başka genç ise Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi.

türküsünü seslendirdi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.



