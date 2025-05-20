İstanbul Esenyurt'ta Site Yangını: Kadın 8. Kattan Atladı

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede bulunan 11 katlı binanın 8. katında çıkan yangında alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangın sırasında panik yapan E.D. isimli kadın, 8. kattan aşağıya atladı. Olay, saat 02.00 sıralarında Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Yangını gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının Seyri ve Müdahale

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede tüm daireyi sardı.

başlayan yangında alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangın sırasında evde tek başına bulunan kadın, yaşadığı panikle 8. kattan aşağı atladı.

İtfaiye ekiplerinin açtığı brandaya düşen kadın ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kadını ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

kaldırdı. Kadının aşağıya atladığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının Kontrol Altına Alınması ve Soruşturma

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sayesinde yangın, yandaki dairelere sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.