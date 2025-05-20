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Mersin'de Fabrika Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Mersin Toroslar'da ses ve görüntü sistemleri üreten fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çalışmalar sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 07:25, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 08:44
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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ses ve görüntü sistemleri üretilen bir fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'ndaki fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede gerekli önlemler alındıktan sonra, itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) alevlere müdahale etti. Yangının etkisiyle yer yer patlama sesleri duyulurken, fabrikanın bulunduğu bulvar tek yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Yangına Müdahale Süreci

  • Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
  • Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
  • Çevrede güvenlik önlemleri alındı.
  • TOMA araçları ve itfaiye ekipleri birlikte müdahale etti.
  • Bulvar tek yönlü ulaşıma kapatıldı.
  • Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

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