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İstanbul'da Rastgele Ateş Açan Şahıs Polisle Çatıştı

Şişli'de bir şahıs rastgele ateş açtı, polisle çatıştıktan sonra gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 07:37, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 08:42
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Şişli'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. İddiaya göre, erkek bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında etrafa rastgele ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler saldırgana müdahalede bulunmak istedikleri esnada şahıs, polislere de ateş açtı. Şahıs ile polisler arasında bir süre karşılıklı çatışma yaşandı. Çatışma sonrası ikna edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede çalışma yaptı.

Olayın Detayları

  • Şişli'de gece saatlerinde bir şahıs rastgele ateş açtı.
  • İhbar üzerine polis ve özel harekat ekipleri olay yerine sevk edildi.
  • Saldırgan, polislere de ateş açarak çatışmaya girdi.
  • Çatışma sonrası şahıs ikna edilerek gözaltına alındı.
  • Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Güvenlik Önlemleri

Bölgede yaşanan bu tür olaylar sonrasında, güvenlik güçleri olay yerinde detaylı incelemeler yaparak vatandaşların güvenliğini sağlamaya devam etmektedir. Polis ekipleri, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri almaktadır.

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