Bölge bölge hava durumu: Sıcaklıklar ve yağış tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacak, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar bekleniyor.

Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri (20 Mayıs 2025 Salı)

Marmara

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR: 25°C, parçalı ve az bulutlu

25°C, parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 26°C, parçalı ve az bulutlu

26°C, parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 21°C, parçalı ve az bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ: 28°C, az bulutlu

28°C, az bulutlu İZMİR: 28°C, az bulutlu

28°C, az bulutlu MUĞLA: 27°C, az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 29°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

29°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 27°C, az bulutlu

27°C, az bulutlu HATAY: 28°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 24°C, parçalı ve az bulutlu

24°C, parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 22°C, parçalı ve az bulutlu

22°C, parçalı ve az bulutlu KONYA: 27°C, az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinde doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah kıyı kesimleri ile öğle saatlerinde il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah kıyı kesimleri ile öğle saatlerinde il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Amasya çevreleri ile kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

25°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

20°C, parçalı ve çok bulutlu KARS: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.