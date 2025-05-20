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Bölge bölge hava durumu: Sıcaklıklar ve yağış tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak yağış, Batı Karadeniz'de sıcaklık düşüşü, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de ise artış öngörüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 07:54, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 07:58
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Bölge bölge hava durumu: Sıcaklıklar ve yağış tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacak, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar bekleniyor.

Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri (20 Mayıs 2025 Salı)

Marmara

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BALIKESİR: 25°C, parçalı ve az bulutlu
  • EDİRNE: 26°C, parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL: 21°C, parçalı ve az bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DENİZLİ: 28°C, az bulutlu
  • İZMİR: 28°C, az bulutlu
  • MUĞLA: 27°C, az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA: 29°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA: 27°C, az bulutlu
  • HATAY: 28°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA: 24°C, parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR: 22°C, parçalı ve az bulutlu
  • KONYA: 27°C, az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinde doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

  • BOLU: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KASTAMONU: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah kıyı kesimleri ile öğle saatlerinde il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SİNOP: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Amasya çevreleri ile kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ARTVİN: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
  • KARS: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR: 34°C, parçalı ve az bulutlu
  • GAZİANTEP: 30°C, parçalı ve az bulutlu
  • MARDİN: 29°C, parçalı ve az bulutlu

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