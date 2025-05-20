Borsa İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Şüpheli Aranıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine bir soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, Ankara, Şanlıurfa ve İzmir'de tespit edilen 7 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturmanın Detayları

7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma, manipülatif hareketler iddiası üzerine başlatıldı.

Şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" ile suçlanıyor.

Çalışmalar, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Devam Eden Çalışmalar

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gelişmelere açık olduğu bildirildi.