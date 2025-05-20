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Samsun'da Dayıdan İki Kuzenine Yıllarca Cinsel İstismar

Samsun'da iki kuzen, öz dayılarının yıllarca cinsel istismarına maruz kaldı. Şüpheli delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 09:04, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 09:06
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Samsun'da Dayıdan İki Kuzenine Yıllarca Cinsel İstismar

Samsun'da yaşanan ve toplumda büyük yankı uyandıran bir istismar olayı, iki kuzenin yıllarca öz dayıları tarafından cinsel istismara maruz kalmasıyla gündeme geldi. 30'lu yaşlarında olan iki kuzenin yaşadıkları, bir başka kuzenin olayı ortaya çıkarmasıyla gün yüzüne çıktı. Olayın ortaya çıkmasında, dayının "Benim cezaevinde çok ömrüm geçti yeğen. Aynısını sana da yaparım" şeklindeki tehditleri etkili oldu. İstismar şüphelisi ise delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

  • NTV'nin haberine göre; Kuzenlerden biri cinsel istismar sonucu hamile kaldı, diğeri ise ölüm tehditleri aldı.
  • 40 yaşındaki Türkan Dayanıklı, 2023 yılında dayısının telefon konuşmasını dinlerken, kuzenine 16 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu öğrendi.
  • Korkudan yıllarca kimseye bir şey anlatamayan mağdurlar, yaşadıklarını gizli kayda aldı.
  • Kayıtlar teyzesine dinletildi ve olay savcılığa taşındı.

Mağdurların Savcılığa Başvurusu

Cinsel istismara maruz kalan iki kişi, yaşadıklarını savcılığa anlatarak dayıları hakkında suç duyurusunda bulundu. Nermin Demirbozan isimli anne, kızının yaşadıklarını öğrenince sinir krizi geçirdi. İki kardeş, yıllar boyu yaşadıklarını detaylı şekilde savcılıkta anlattı.

Şüphelinin Serbest Kalması ve Endişeler

Gözaltına alınan şüpheli dayı, ifadesinin ardından delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı. Kuzenler, suçladıkları dayılarından korktuklarını ve başlarına bir şey gelmeden önlem alınmasını talep ediyor. Telefonla ulaşılan dayı ise hakkındaki iddialarla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

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